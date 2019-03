As mulheres preenchem cinco cadeiras do novo Conselho da BRAVI, eleito em 27 de março, em assembleia em São Paulo. O número é reflexo cada vez maior das políticas da associação em relação à participação feminina na produção audiovisual independente. A chapa Produtoras Independentes Brasileiras foi eleita para o triênio 2019/2022.

Todas as profissionais eleitas são atuantes e reconhecidas no mercado: Clélia Bessa, da Raccord Produções, pioneira como conselheira da BRAVI, Geórgia Costa Araújo, da Coração da Selva, e as estreantes no conselho da BRAVI, Maria Carneiro da Cunha, da Giros, e Vânia Lima, da Têm Dendê. Elas terão como atribuições apoiar e promover a instalação de representações regionais da associação, em todo o território nacional, tomar decisões referentes à execução de projetos e programas da associação, criar comitês, entre outras.

Não são só as mulheres terão maior participação nas decisões da entidade. Oito Estados estão representados na nova composição geral do Conselho da BRAVI: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. De acordo com o estatuto da BRAVI, o conselho precisa ter pelo menos quatro representantes com domicílio principal (endereço de sede) fora dos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo.

Os novos conselheiros da BRAVI tomarão posse no dia 28 de junho. O Conselho da BRAVI, composto pelos conselhos Federal e Fiscal, tem um total de 19 componentes.