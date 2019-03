“Elegia de um Crime”, de Cristiano Burlan, estreia nesta quinta-feira, 14 de março, com exclusividade no CineSesc, em São Paulo, e terá sessão especial de lançamento, às 19h30. Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados no cinema uma hora antes da exibição. Após a sessão, haverá debate com o diretor do filme e com a diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Melo. A mediação será da jornalista e crítica de cinema Neusa Barbosa. Duas semanas depois, em 28 de março, o filme chega às demais cidades brasileiras. Distribuído pela Vitrine Filmes, o documentário foi vencedor dos prêmios ABD-SP (Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas) e EDT (Associação dos Profissionais de Edição Audiovisual), do 23º Festival É Tudo Verdade, em 2018.

Após relembrar a morte do pai em “Construção” (2006) e o assassinato do irmão em “Mataram meu Irmão” (2013), Burlan investiga o trágico assassinato de sua mãe neste documentário. O último filme da “trilogia do luto” procura reconstruir a imagem de Isabel Burlan da Silva mostrando o retrato de um crime cometido pelo próprio namorado, Jurandir Muniz de Alcântara. Impune, o responsável está solto, e a busca pela justiça é o que move a família Burlan.

O cineasta mostra, por meio dos depoimentos colhidos de familiares e amigos, um crime que milhares de mulheres sofrem todos os dias. O criminoso, que agiu por ciúme, enforca a namorada sem dar a ela qualquer chance de defesa. Jurandir Muniz de Alcântara é foragido da polícia e já havia cometido esse ato anteriormente.