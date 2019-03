Greg News com Gregório Duvivier volta às noites de sexta-feira do canal HBO e na HBO GO, a partir de 29 de março. A nova temporada traz duas novidades: novo horário de exibição, às 23h, e mudanças no cenário, que ganha bancada e paisagem renovadas. O primeiro episódio vai discutir a violência no Brasil, por meio de temas cada vez mais presentes no cotidiano da população, como a ideologia miliciana e a facilitação do porte de armas de fogo.

Gregório Duvivier debaterá, nos 30 episódios do programa – dez a mais que na última temporada – os assuntos mais polêmicos e relevantes do mundo, explorando temas sociais, culturais e principalmente políticos, com seu olhar crítico e humor ácido.

Repleto de opiniões e análises, Greg News com Gregório Duvivier vai ao ar entre março e novembro, com um recesso durante o mês de julho. Entre a temporada anterior e a nova, o programa contou com uma edição especial, veiculada em 14 de dezembro, sobre o novo governo do Brasil. Este ano, Gregório continuará explorando temas sociais, culturais e principalmente políticos, refletindo sobre acontecimentos relevantes do país e do mundo, com seu olhar crítico e muito humor.

Greg News com Gregório Duvivier é produzido por Roberto Rios, Eduardo Zaca e Patricia Carvalho, da HBO Latin America Originals, e Tereza Gonzalez, do Porta dos Fundos, com direção de Alessandra Orofino. O programa é realizado integralmente com investimentos próprios da HBO Latin America.

As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis na plataforma HBO GO.