Com a proposta de desenvolver roteiros para filmes de longa-metragem do gênero ficção, sob tutoria de grandes nomes do cinema nacional, o Laboratório de Cinema do Porto Iracema das Artes, escola de criação e formação em Artes do Governo do Estado do Ceará, chega à sétima edição expandindo o seu alcance. Além da seleção de projetos do Ceará e do Nordeste, agora será selecionado também um projeto de roteiro proveniente das outras quatro regiões brasileiras – Norte, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 31 de março, exclusivamente, no site da Escola, http://inscricoesportoiracema.org.br/laboratorios.

Iniciado em 2013, o Laboratório de Cinema está alocado no Centro de Narrativas Audiovisuais do Porto Iracema das Artes – CENA 15, em Fortaleza, capital cearense. Por meio de um programa de formação que inclui tutorias mensais e assessorias semanais de roteiros, além de oficinas e aulas abertas com foco na escrita cinematográfica, foram desenvolvidos 34 roteiros ao longo das seis edições do Lab. Destes, quatro já foram filmados, seis estão em fase de pré-produção e nove foram contemplados em editais públicos. Os roteiros saídos do Lab também tiveram mais de 20 participações em outros laboratórios de roteiro do Brasil e do mundo, e os filmes resultantes participaram de mais de 30 festivais e mostras de cinema nacionais e internacionais, conquistando 23 prêmios em festivais.

Sob a tutoria dos cineastas Karim Aïnouz (CE), Nina Kopko (PR) e Sérgio Machado (BA), os roteiristas selecionados trabalham, durante sete meses (de julho a dezembro), questões voltadas à estrutura dramatúrgica de seus projetos: criação de personagens de ficção, construção dos beats da história e da escaleta, das cenas e de seus conflitos, formatação dos roteiros, além de outras etapas que tangenciam a criação de histórias para o cinema. O objetivo é contribuir para a formação e a atuação profissional de roteiristas brasileiros no mercado audiovisual, ao ampliar as habilidades técnicas e narrativas dos participantes.

Na 7ª edição, em 2019, serão escolhidos seis projetos ao todo: quatro do Ceará, um do Nordeste (com exceção do Ceará) e um a nível Nacional (com exceção do Nordeste). Podem se inscrever no Laboratório de Cinema os roteiristas com mais de 18 anos, residentes no Ceará, no Nordeste ou no Brasil – a depender da modalidade – há no mínimo dois anos e que não tenham participado como proponentes ou artistas-colaboradores nas últimas duas edições dos Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes. O regulamento pode ser conferido aqui.

Até 2018, o Laboratório de Cinema deu suporte formativo para que 68 jovens roteiristas escrevessem os seus primeiros longas-metragens de ficção, documentários ou híbridos, e até mesmo séries de TV, sempre com ajuda de custo mensal para desenvolvimento dos projetos. Assim como vem acontecendo na modalidade Nordeste, a Nacional concederá uma ajuda de custo no valor de R$ 1.800,00 ao proponente do projeto durante todo o período do Laboratório, com o objetivo de dar suporte aos gastos com transporte e estada em Fortaleza, durante as semanas de atividades. Já os roteiros da modalidade Ceará, receberão uma ajuda de custo mensal de R$ 800,00 para cada um dos dois roteiristas aprovados por projeto. Na modalidade Ceará, além do roteirista proponente, é obrigatória a participação de um roteirista colaborador. Nas modalidades Nordeste e Nacional só é permitida a inscrição de um roteirista proponente.

Dos R$ 300 mil investidos em bolsas de estudos para roteiristas nos últimos seis (6) anos, R$ 8.881.874,03 retornaram em valores captados em editais voltados à produção audiovisual, ou seja: a cada real investido de verbas públicas, 30 vezes mais retornaram em verba para produção e, por consequência, para a geração de postos de trabalho no audiovisual.

Além do valor recebido mensalmente, desde a última edição, em 2018, os roteiristas do Laboratório de Cinema do Porto concorrem ao Projeto Paradiso, do Instituto Olga Rabinovich. A instituição filantrópica, sediada em São Paulo, concede aos roteiristas escolhidos um aporte mensal de R$ 5 mil, durante seis meses, para que estes possam se dedicar ao desenvolvimento e aprimoramento do roteiro escrito no Lab Cinema. O roteiro de Campo Amor Rocha, de Thaís Forte e Yuri Peixoto, foi o projeto vencedor do prêmio na última edição, dando o pontapé do primeiro ano de parceria entre a escola e o Instituto. O projeto será agora acompanhado, de janeiro a junho deste ano, pelo tutor Aleksei Abib.

Ao final da escrita, todos os participantes apresentam publicamente as suas histórias de forma criativa para o público e importantes produtores convidados do Brasil e do mundo, num evento intitulado de Pitching de Roteiros, realizado no Cinema do Dragão, em Fortaleza. Trata-se, portanto, de uma experiência inédita e de lançamento exclusivo de novas histórias no circuito do cinema e audiovisual brasileiros, inserida no Nordeste do país.

Desde a 4ª edição do Laboratório de Cinema (2016), a Escola Porto Iracema das Artes/Instituto Dragão do Mar passou a premiar os projetos de roteiro, a partir da escolha do júri oficial do pitching, com a ida a algum evento significativo para o mercado de roteiros no Brasil. A partir da 5ª edição do Laboratório de Cinema (2017), o Instituto Dragão do Mar também concede, aos dois projetos de roteiros cearenses mais votados pelo público durante o pitching, o prêmio de um ano de entrada gratuita no Cinema do Dragão, o principal espaço de exibição de cinema independente do Estado do Ceará, hoje sob a curadoria de Pedro Azevedo.

Entre os produtores que já vieram a Fortaleza para avaliar os roteiros, destaque para Caio e Fabiano Gullane (Gullane Entretenimento), Alice Braga (Los Bragas), Max Eluard (produtor independente), Ilda Santiago (Festival do Rio e Pagu Filmes), Paula Consenza (Bossa Nova e Paris Filmes), Jerome Merle (Fox Brasil) e João Jr. (Carnaval Filmes).