Estão prorrogadas as inscrições para o 47º Festival de Cinema de Gramado, até às 23h59 do dia 25 de abril, no site oficial do evento, www.festivaldegramado.net.

São três mostras competitivas com inscrições abertas: longas brasileiros e estrangeiros e curtas brasileiros. Para a 47ª edição do festival, só são aceitas as obras finalizadas a partir de 1º de maio de 2018, com duração mínima de 70 minutos para longas e duração máxima de 20 minutos para curtas. Presa-se, ainda, pelo ineditismo regional para curtas brasileiros e ineditismo nacional para longas brasileiros e estrangeiros.

Além do cobiçado Kikito, que há mais de quatro décadas premia os mais diferentes talentos do cinema brasileiro e latino, os filmes selecionados concorrem a premiações em dinheiro, conforme regulamento. O montante a ser entregue neste ano é de R$ 285 mil.