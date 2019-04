A maior festa do cinema no litoral paulista tem sua quarta edição confirmada para o período entre 26 de junho e 3 de julho. E realizadores interessados em participar do Santos Film Fest – Festival Internacional de Filmes de Santos, presente no calendário oficial da cidade, podem inscrever suas obras a partir de 25 de março e até 5 de maio. Serão aceitos curtas e longas-metragens de todos os gêneros, ficção ou documentário, finalizados entre 1º de agosto de 2018 e 15 de abril de 2019, desde que sejam inéditos em festivais no município. O regulamento completo está disponível em www.santosfilmfest.com/regulamento. Não é cobrada taxa de inscrição.

Em um momento que o mundo vive uma crise política e social, o 4º SFF entende ser imprescindível refletirmos as relações humanas, promover o amor, a amizade, os bons sentimentos. Por isso, celebra os 40 anos do lançamento do filme “Hair”, de Milos Forman, e adota como tema “Deixe a Arte Entrar”, alusão à icônica canção deste musical, “Let the Sunshine In” (“Deixe o Sol Entrar” no Brasil).

Para esta quarta edição, estão confirmadas a mostra competitiva no Cine Roxy, tradicional cinema que chegou aos 85 anos em 2019, e a Mostra Humanidades no Cine Arte Posto 4. Também estão confirmadas a Virada Cinematográfica e duas exposições: “Batman 80 anos – Trajetória do Homem-Morcego no Cinema: Uma Homenagem”, com foco na história do personagem nas telonas, desde as matinês cinematográficas dos anos 40, no Museu da Imagem e do Som de Santos (com direito à bate-papo com especialistas, virada nerd e surpresas), e outra sobre personagens infantis no cinema, no Shopping Pátio Iporanga, onde também ocorrerá curso de desenho, contação de histórias, cantinho da leitura, entre outras atividades. E ainda o lançamento de um livreto do crítico de cinema Waldemar Lopes sobre grandes atuações no cinema nacional.