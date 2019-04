Reconhecida como uma das referências internacionais da dança do século XX, Marcia Haydée ganha documentário biográfico, idealizado por sua irmã Monica Athayde, produzido por Marco Altberg, através da Indiana Produções, em parceria com a Globo Filmes e a GloboNews. O filme “Marcia Haydée – Uma Vida pela Dança”, dirigido por Daniela Kallmann, com roteiro de Julia de Abreu e trilha sonora original de Mariana Camargo, chega aos cinemas nacionais no dia 18 de abril, com exibições nas capitais Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Após o lançamento nas salas de cinema, o filme será exibido nos canais GloboNews e Curta!. O documentário contou com o investimento do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine/BRDE.

Hoje, aos 81 anos, Marcia continua ativa e está à frente da direção do Ballet de Santiago, no Chile, além de atuar como coreógrafa para outras companhias internacionais.

O documentário celebra oito décadas de Haydée e chega às telas para contar a história da única bailarina brasileira a ser reverenciada nos mais importantes teatros do mundo. Entre eles, estão o Bolshoi (Moscou), Opera (Paris); Covent Garden (Londres), Staatsoper (Berlin); Bunka Kaikan (Tóquio); além de Metropolitan Opera House (Nova York); Lincoln Center (Washington); Colon (Buenos Aires) e Teatro Municipal de Santiago, no Chile. No Brasil, Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Teatro Municipal de São Paulo.

Sua trajetória, marcada pela dedicação à dança, é entremeada por depoimentos de nomes brasileiros como Bibi Ferreira, Ana Botafogo e Deborah Colker. Além de renomados artistas internacionais, como Reid Anderson, diretor artístico do Stuttgart Ballet e, Tamas Detrich, ex-bailarino solista e diretor artístico da mesma companhia, onde Marcia trabalhou por quase metade de sua carreira; Luz Lorca, diretora adjunta do Ballet de Santiago, no qual a bailarina é a diretora atualmente, e ainda da mesma Cia, Andrezza Randisek, bailarina solista e, Pablo Nuñes, cenógrafo e figurinista. John Neumeier, coreógrafo e diretor artístico do Hamburg Ballet, também dá seu testemunho no filme.

O documentário começou a ser elaborado há mais de 6 anos, quando Monica decidiu começar suas pesquisas nos acervos da irmã. O material selecionado traz momentos da bailarina no Rio, na Alemanha e no Chile, onde morou e desenvolveu sua carreira. Imagens dos anos 50, na casa de seus pais, marcam o momento em que Marcia conhece Michael Powell, diretor do célebre filme Red Shoes, que impulsiona sua ida para a Europa.