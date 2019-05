Atendendo às solicitações de produtoras e de realizadores do audiovisual, as inscrições para o 4º MAN – Mercado Audiovisual do Nordeste, que acontece em Fortaleza de 25 a 28 de junho, foram prorrogadas até o dia 2 de junho. Os interessados podem inscrever até três projetos para as Rodadas de Negócios. Destes, dois podem ser inscritos, também, para os Pitchings abertos e um para o Encontro Ibero-americano de Coprodução.

Estão confirmados os players: Canal Brasil, GloboNews, Arte 1, Globo Filmes, Canal Curta, TV Record, Boutique Filmes, NBC Universal, Elo Company, Giros, 44 Toons, Bananeira Filmes, Moonshot Pictures e Glaz, que tem entre suas realizações o filme “Cine Holliúdy 2”. Outros players ainda estão confirmando presença.

A participação das empresas produtoras e realizadores no 4º MAN é uma oportunidade de apresentar novos projetos audiovisuais, como séries e filmes, de uma única vez, para representantes de vários canais ou plataformas online de exibições durante os Pitchings, de viabilizar novos contratos nas Rodadas de Negócios, e novas parcerias no Encontro Ibero-americano de Coprodução. A curadoria é de Alfredo Manevy, ex-presidente da Spcine e ex-Secretário Executivo do Ministério da Cultura.

As informações e fichas de inscrição estão disponíveis no site www.mercadoaudiovisual.com.br. O Iate Plaza Hotel está com tarifa promocional para os participantes. Confira também no site do MAN.

O 4º MAN é apresentado pelo Ministério da Cidadania – Secretaria Especial da Cultura e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, que patrocina o evento junto com a Agência Nacional do Cinema – ANCINE e o Fundo Setorial do Audiovisual – FSA. É realizado pela Bucanero Filmes com apoio institucional da Agência de Desenvolvimento do Ceará – ADECE, da Câmara Setorial Audiovisual – CSA e da Universidade Federal do Ceará através da Casa Amarela Eusélio Oliveira. E conta com parceria da Brasil Audiovisual Independente – BRAVI.