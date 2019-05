A cerimônia de entrega do Prêmio ABC ocorreu no encerramento da Semana ABC, em cerimônia especial, realizada em 18 de maio, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e contou com a apresentação da atriz Mel Lisboa.

O filme O Grande Circo Místico levou os prêmios de melhor direção de fotografia para longa-metragem, entregue para Gustavo Hadba, ABC, e melhor direção de arte para longa-metragem para Artur Pinheiro.

Heloisa Passos, ABC recebeu o prêmio de melhor direção de fotografia para documentário Construindo Pontes. Já o prêmio para melhor som foi para Armando Torres Jr., ABC, Alessandro Laroca, Eduardo Virmond Lima, Jorge Saldanha e Renan Deodato por Chacrinha – O Velho Guerreiro. O de montagem foi entregue para Marcelo Junqueira por Legalize Já – A Amizade Nunca Morre e para Gustavo Giani por Tungstênio.

Os prêmios foram entregues pelas atrizes Shirley Cruz e Virginia Cavendish; pelo diretor Bruno Barreto; pela Leticia Santinon, gerente do Circuito Spcine, por Rodrigo de Morais, assessor da Diretoria da Cinemateca Brasileira; pelo diretor de fotografia Marcelo Trotta, presidente da ABC, pela diretora de fotografia Adriana Bernal, presidenta da da Asociación Directores Fotografia da Colômbia, pela production designer Jeannine Oppewall, pelo diretor de fotografia Ricardo Matamoros, secretário-geral da Federação Latino-americana de Autores de Fotografia Cinematográfica; e pelos representantes das empresas: Abrahão Sochaczewsky (Zeiss) Bruno Massao (Canon), Gui Ramalho (Quanta), Ilson Brancaleon (Sony), Shinya Sato (Panasonic), e Mário Jannini (Arri).

Este ano, o Prêmio ABC contou com uma homenagem a Luiz Carlos Barreto, ABC, apresentada pelo diretor de fotografia Lauro Escorel, ABC.

Além disso, também foram anunciados os sócios que receberam o direito de usar a sigla ABC: os diretores de fotografia Kika Cunha, ABC e Mustapha Barat, ABC, a editora de som Maria Muricy, ABC e o colorista Marcio Pasqualino, ABC

Confira a lista completa dos vencedores:

Melhor Direção de Fotografia em Longa-Metragem

O Grande Circo Místico – Gustavo Hadba, ABC

Melhor Direção de Fotografia de Documentário

Construindo Pontes – Heloisa Passos, ABC

Melhor Direção de Arte em Longa-Metragem

O Grande Circo Místico – Artur Pinheiro

Melhor Montagem em Longa-Metragem

Legalize Já – A Amizade Nunca Morre – Marcelo Junqueira

Tungstênio – Gustavo Giani

Melhor Som em Longa-Metragem

Chacrinha: O Velho Guerreiro – Armando Torres Jr., ABC, Alessandro Laroca, Eduardo Virmond Lima, Jorge Saldanha e Renan Deodato

Melhor Direção de Fotografia de Curta-Metragem

Concreto Cinza Abstrato – Bruno Fenart

Melhor Direção de Fotografia de Série de TV

Ilha de Ferro (Temp. 1 – Ep. 1) – Carlos Zalasik

Melhor Direção de Fotografia de Filme Estudantil

Tempo de Ir, Tempo de Voltar – Lucas Silva Campos (Escola de Comunicações e Artes – USP)