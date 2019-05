Já estão abertas as inscrições para a edição de 2019 do Assim Vivemos – Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. Podem concorrer filmes nacionais e estrangeiros de qualquer gênero, duração e data de produção sobre o tema das pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas exclusivamente na plataforma Film Freeway, através do link filmfreeway.com/AssimVivemosDisabilityFilmFestivalBrazil, até o dia 20 de maio. O resultado da seleção sai em 20 de junho.

Patrocinado pelo Banco do Brasil, o festival está previsto para os meses de setembro, outubro e novembro, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, respectivamente, nas sedes do Centro Cultural Banco do Brasil de cada cidade.

O Assim Vivemos é o primeiro festival de cinema no Brasil a oferecer acessibilidade para pessoas com deficiência visual (audiodescrição em todas as sessões e catálogos em Braille) e para pessoas com deficiência auditiva (legendas inclusivas nos filmes e interpretação em LIBRAS nos debates). As sedes dos CCBBs são acessíveis para pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida.

Serão oferecidos cinco prêmios do júri e um do público, destinado ao filme escolhido nas três cidades. Os membros do júri são pessoas com deficiência, artistas e profissionais ligados ao tema e, em cada edição, o júri cria novas categorias de prêmios, a fim de destacar as qualidades específicas dos filmes premiados. O troféu foi criado pela artista cega Virginia Vendramini.