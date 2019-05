Estão abertas as inscrições para o 17º FICI – Festival Internacional de Cinema Infantil. Serão aceitos curtas e longas-metragens brasileiros e episódios de TV e WEB direcionados ao público infantil. As inscrições deverão ser feitas até o dia 19 de junho, através do site www.fici.com.br.

A lista dos títulos selecionados pelo Comitê de Seleção será divulgada até o dia 9 de agosto, através do site e por comunicado enviado via e-mail ao responsável pela inscrição de cada filme.

Os curtas-metragens selecionados para o 12º Prêmio Brasil de Cinema Infantil serão exibidos em mostras competitivas e três títulos serão contemplados com prêmios oferecidos pelas empresas parceiras: ETC Filmes, Naymar/CiaRio, DOT e Mistika.