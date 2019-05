O CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema entra em seu terceiro ano de construção e se consolida no calendário cultural da Vila de Sagarana, em Arinos (Minas Gerais), sendo realizada entre os dias 12 e 14 de setembro.

Além da exibição de filmes, o CineBaru continuará a promover rodas de conversas, programação musical, oficinas e atividades infantis. Em suas duas primeiras edições, a Mostra realizou um total de 22 vivências, compartilhando a experiência de levar a tela grande para uma região desprovida de salas de cinema, além de também expor e debater temas presentes no território, principalmente os conceitos de Tradição e Mestres/as, Cidade e Sertão, Mulheres no Sertão, Meio Ambiente e Água, Agroecologia, Cinema e Ativismo, Literatura Roseana, Comunidades e Povos Tradicionais etc.

O CineBaru tem o objetivo de mostrar o sertão mineiro ao mundo, o mundo ao sertão mineiro. Promover essa imersão no sertão, tanto enquanto local de encontro cinematográfico, quanto diante da formação de um novo público na agenda de festivais de cinema.

As inscrições para a Mostra Competitiva Regional seguem abertas, até o dia 5 de junho, através do link bit.ly/chamadodefilmescinebaru, e o resultado está previsto para o dia 3 de julho.

Toda a programação pode ser acessada no site www.cinebaru.wordpress.com.