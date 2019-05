"Sonhos Interrompidos", de Silvio Tendler

A 8ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema começa nesta quinta-feira (30/5) com uma novidade. 14 filmes da programação oficial ficam disponíveis na Spcine Play, plataforma de streaming da Spcine, em paralelo à agenda oficial do evento. As produções seguem no ar até 30 de junho. O acesso é gratuito e para todo o Brasil.

Dez filmes do cineasta Silvio Tendler, o homenageado deste ano, estão na lista. Dentre eles, o inédito “Sonhos Interrompidos”, sobre o ambiente político brasileiro dos anos 1960, e os biográficos “Glauber o Filme, Labirinto do Brasil”, “Jango” e “Os Anos JK – Uma Trajetória Política”.

Outras produções do diretor com forte teor político estão na plataforma: “Agricultura Tamanho Família”, “Dedo na Ferida”, “Encontro com Milton Santos ou O Mundo Global Visto do Lado de Cá”, “O Veneno Está na Mesa”, “O Veneno Está na Mesa II” e “Utopia e Barbárie”.

A Spcine Play traz outra obra inédita da mostra para o catálogo. Trata-se do documentário “Idade da Água”, do cineasta Orlando Senna. O filme faz um alerta sobre a falta de água no planeta e sobre o desejo de empresas estrangeiras pela Amazônia.

Fecham a relação “Krenak”, sobre a história da tribo indígena homônima; “Palenque”, que joga luz sobre o primeiro povoado das Américas a se libertar do domínio europeu, e “Parque Oeste”, sobre uma mulher que reconstrói a vida lutando por moradia.

O Circuito Spcine também integra a programação oficial da Mostra Ecofalante. As salas dos CEUs e do Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes exibem curtas-metragens infantis como a animação da Estônia “O Sonho da Galinha” e “Dara – A Primeira Vez que Fui ao Céu”, do cineasta Renato Candido.

Já as salas Spcine Olido, Paulo Emilio e Lima Barreto, as duas últimas no Centro Cultural São Paulo, reservam todas as suas sessões para a grade do festival. “Um Filósofo na Arena”, “As Cinzas do Carvão”, “Amazônia, o Despertar da Florestania”, “A Indústria do Leite” e “Ecos de Istambul” estão entre os títulos.

Confira a programação completa aqui.