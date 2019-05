A Intrínseca lança o primeiro livro oficial de uma das séries de maior sucesso dos últimos tempos: Stranger Things. Com diversas indicações ao Globo de Ouro, Emmy, Hugo e Grammy, a série venceu o Actors Guild Awards e o MTV Movie & TV Awards. A poucos meses da estreia da aguardada terceira temporada, cujo último trailer bateu recorde como o vídeo da Netflix mais acessado no YouTube, o livro Raízes do Mal expande o universo sombrio e impactante de Stranger Things. A obra explora o passado de dois dos personagens mais enigmáticos da produção: Terry Ives, a mãe de Eleven, e o dr. Martin Brenner, o homem que separou as duas.

Em plena década de 1960, os Estados Unidos estão passando por profundas mudanças políticas e sociais, e Terry Ives, estudante de uma cidadezinha em Indiana, se vê à parte dos acontecimentos. Cansada de ser mera espectadora das mudanças à sua volta, ela enxerga sua grande chance de entrar para a história ao se voluntariar para participar de um projeto ultrassecreto do governo, o MKULTRA. É lá que ela conhece o dr. Martin Brenner, um homem cruel capaz das maiores atrocidades para alcançar seus objetivos. Terry logo está presa em uma trama repleta de manipulações e perigos, travando com Brenner uma guerra em que a mente humana é o campo de batalha. E sua única chance de vitória reside em uma menininha com poderes sobre-humanos e um número no lugar do nome.

Sobre a autora: Gwenda Bond é autora de livros infantis e juvenis. Em suas obras, mistura elementos sobrenaturais, magia e protagonistas femininas imbatíveis. Formada em Jornalismo e com mestrado em Escrita Criativa pela Vermont College of Fine Arts, Bond já escreveu para veículos de destaque, como Los Angeles Times e Publishers Weekly. Mora no Kentucky, Estados Unidos.

Stranger Things: Raízes do Mal

Autora: Gwenda Bond

Tradução: Stephanie Fernandes

Editora: Intrínseca

Páginas: 304

Preço: R$ 49,90 (impresso) / R$ 34,90 (e-book)