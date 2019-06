O olhar dos professores sobre o universo da educação é o foco da série A Chave, que estreia nesta quinta-feira (27), às 23h30, no Canal Futura. Em 15 episódios, serão contadas mais de 30 histórias que traçam linhas desde a educação indígena à diversidade de gênero, além de abordar a reinserção de presidiários e os desafios da educação rural. Cada programa vai mostrar a trajetória de educadores, em diferentes localidades, e retratar os desafios, escolhas e rotina dos docentes.

Conteúdo original da Têmdendê Produções, A Chave é realizada com recursos da Agência Nacional de Cinema (Ancine), por meio do Prodav 01 e conta com apoio técnico da Secretaria de Educação da Bahia.

A série tem roteiros assinados por Tiago Pinho, Paulo Trocolli e Vânia Lima, direção de episódios de Rodrigo Luna e Luiz Lippel, direção geral de Vânia Lima, fotografia de Claudio Antônio de Jesus e direção de montagem de Taguay Tayussy Brandão.