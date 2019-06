A Residência Base surgiu a partir da inspiração dos realizadores Esmir Filho, Mariana Bastos e Thereza Menezes em residências artísticas internacionais. Ao proporcionar uma semana de imersão aos participantes, em um espaço de inspiração e em contato com a natureza, amplia-se a experiência criativa.

O programa gratuito, que estimula o diálogo entre roteiristas promovendo rodas de conversas e consultoria especializada, tem como objetivo desenvolver roteiros cinematográficos dando oportunidade a novos talentos. Dentre os projetos selecionados para a primeira edição, realizada em 2013, destacam-se “Para minha Amada Morta”, de Aly Muritiba, e “Pela Janela”, de Caroline Leone.

As inscrições estão abertas até 23 de junho, exclusivamente pelo site www.residenciabase.com. Podem participar candidatos de todo o Brasil, que tenha realizado até dois filmes. Além de preencher a ficha de inscrição, é preciso enviar um argumento de longa-metragem de seis a dez páginas. As inscrições são limitadas a 400 projetos, por isso é importante que os interessados se inscrevam nos primeiros dias. Depois da análise dos inscritos por uma comissão julgadora da Residência Base, haverá uma segunda etapa de entrevistas, e sete projetos – de ficção, documentário ou animação – serão selecionados.

Nesta edição, os roteiristas selecionados ficarão hospedados na Pousada Fazenda Maristela (Tremembé), de 5 a 11 de agosto, trabalhando em seus projetos com a consultoria do cineasta Fabio Meira (“As Duas Irenes”). Também receberão convidados como os roteiristas Bráulio Mantovani (“Cidade de Deus”, “Tropa de Elite 2″) e Carolina Kotscho (“2 Filhos de Francisco”, “Quebrando o Tabu”), que dividirão suas experiências com os participantes.

A Residência Base é um programa realizado com patrocínio do UOL e apoio da Pousada Fazenda Maristela.