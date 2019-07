A Boutique Filmes anunciou a produção de uma série de animação adaptada do livro O Ovo de Pégaso, de autoria do roteirista de TV e cinema Arthur Warren (Irmão do Jorel, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas) e da escritora e ilustradora Janaina Tokitaka (Escamas, Pedro Vira Porco Espinho). Esse será o segundo livro de Janaina, entre os mais de 25 títulos infantis lançados por ela, a ganhar uma versão animada para TV ou plataformas de streaming.

Para a Boutique, a nova produção expande ainda mais seu portfólio em produções voltadas ao público infantil, que inclui sucessos como O Zoo da Zu, série live action exibida na Discovery Kids e indicada ao International Emmy Kids em 2015 e 2017, na categoria Preschool, e as animações SOS Fada Manu, coprodução com o canal Gloob e indicada ao International Emmy Kids Awards, e Papaya Bull, coprodução com a NBCUniversal e a Nickelodeon.

Lançado recentemente pela editora Abacatte, O Ovo de Pégaso conta a história de dois irmãos de uma família de imigrantes gregos, donos de um restaurante no Bom Retiro, em São Paulo. No dia do aniversário da avó, Catarina e Alê encontram um gigante ovo mágico na despensa da casa onde moram. O ovo quebra e revela um Pégaso, um animal fantástico que se torna o bichinho de estimação dos irmãos, que cuidam e tentam escondê-lo do restante das pessoas. A história da série não será exatamente igual à do livro, mas envolverá a aventura que os protagonistas vivem, misturando mitologia grega, culinária, momentos familiares e heróis da antiguidade.

Hoje, os autores Arthur Warren e Janaina Tokitaka formam uma família, com a filha Rosa e três gatas, e o Ovo de Pégaso é o primeiro livro (e série) que escrevem e produzem juntos. Com experiência em audiovisual e animação, os dois autores possuem reconhecida atuação na área. Janaina foi chefe de roteiro da série Clube da Anittinha (Gloob), escreveu a terceira temporada de Oswaldo (Cartoon Network), participou do desenvolvimento e roteiro para a série As Microaventuras de Tito e Muda (Discovery Kids) e escreveu a série live action Spectros (Netflix). A autora também foi selecionada pelo projeto do Itaú Social, “Leia para uma Criança”, com o livro Pedro Vira Porco Espinho, que teve dois milhões de exemplares comprados e distribuídos para todo o Brasil.

Já Arthur fez carreira na área de roteiro e animação, tendo trabalhado em projetos de sucesso, com destaque para Irmão do Jorel, história que inclusive ganhou uma versão em longa metragem. Outro projeto do animador é o Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, série/filme importante para a produção de O Ovo de Pégaso devido aos elementos fantásticos, característica presente nas duas animações.

Com base na experiência dos criadores, a expectativa para o desenvolvimento da série O Ovo de Pégaso é alta, especialmente em relação à qualidade. Pelo lado da Boutique, o produtor executivo Tiago Mello faz parte da International Academy of Television Arts & Sciences (International Emmy) e produziu as séries 3% e Onisciente, ambas para a Netflix, além de Mal me Quer (Warner Channel), Gigantes do Brasil e Mauá, O Primeiro Gigante (History). Outros projetos do produtor: a série de animação Sítio do Picapau Amarelo (TV Globo e Cartoon Network), a produção e cocriação do live action Julie e os Fantasmas (Band/ Nickelodeon – indicado ao Emmy Kids 2012) e a primeira coprodução internacional com o Canadá, com a série de animação Escola pra Cachorro (TV Cultura e Nickelodeon).