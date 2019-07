A 23ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2019 vai exibir 72 produções, número 50% maior do que do ano passado. Os filmes estarão divididos entre as seis Mostras Competitivas, as já tradicionais Mostras de Curtas Catarinense, Curtas Mercosul, Infanto-juvenil, DOC-FAM, Videoclipe e, pela primeira vez, a Longas Ficção Mercosul, que até então só exibia filmes convidados.

São filmes do Brasil, de 10 Estados e o Distrito Federal (Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco e Ceará) e de 16 países envolvidos (Alemanha, Argélia, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, China, Colômbia, Equador, EUA, França, Índia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), que serão exibidos em mais de 80 sessões. Os filmes participantes do FAM 2019 foram escolhidos entre 1.164 produções inscritas, recorde absoluto nestes 23 anos.

A Mostra de Curtas Mercosul deste ano é destaque pela predominância de filmes estrangeiros. Ao todo, foram selecionados 23 obras, destas 14 são internacionais. A estreante em competência, a Mostra Longas Ficção Mercosul, teve mais de 100 filmes inscritos, seis foram selecionados e contemplam produções ou coproduções de sete países. As mulheres são personagens protagonistas em cinco filmes, todos os temas giram em torno de família, relação parental, diferentes formações e vivência familiar, em diálogo também a misoginia, discriminação, infância, senescência, abusos, abandonos e libertação.

Este ano, as sessões do festival serão nas cinco salas do complexo de cinemas CineShow, no Beiraram Shopping. Os ingressos já estão à venda no site e na bilheteria do cinema. Os ganhadores do Troféu Panvision e de mais de R$ 200 mil de premiação em produtos e serviços de empresas parceiras do festival serão conhecidos na cerimônia de encerramento, em 2 de outubro, no Teatro Álvaro de Carvalho.

Além desses novos espaços no centro da cidade, as atividades do FAM acontecerão no Museu da Escola Catarinense (palestras, painéis e o Rally Universitário Floripa 2019) e no Hotel Majestic Palace, na Avenida Beira-Mar, que sedia o Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM 2019, entre 29 de setembro e 1º de outubro.

Confira a lista dos filmes selecionados:

Mostra Longas Ficção Mercosul

A Espera de Liz, de Bruno Torres | Brasil, Venezuela | Ficção | 114 min

Cenizas, de Juan Sebastian Jacome | Equador, Uruguai | Ficção | 80 min

El Río, de Juan Pablo Richter | Bolívia | Ficção | 95 min

Niña Errante, de Rubén Mendoza | Colômbia | Ficção | 82 min

Pacarrete, de Allan Deberton | Brasil | Ficção | 97 min

Yo Niña, de Natural Arpajou | Argentina | Ficção | 85 min

Mostra DOC-FAM

Bando, Um Filme De, de Lázaro Ramos; Thiago Gomes | Brasil | 97 min

Eduardo Galeano Vagamundo, de Felipe Nepomuceno | Brasil | 70 min

Espero tua (Re)Volta, de Eliza Capai| Brasil | 93 min

Gran Orquesta, de Peri Azar| Argentina | 70 min

Missão 115, de Silvio Da-Rin| Brasil | 87 min

Zurita, de Alejandra Carmona | Chile | 76 min

Mostra Videoclipe

Alguém na Janela, de Aksa Lima| Brasil – SP – São Paulo |Ficção |4 min

Contramão – Arthur Seidel, de Rafael Roso Berlezi| Brasil – RS – Porto Alegre| Experimental|5 min

Em Construção, de Isabela Eichler| Brasil – DF – Brasília | Ficção | 5 min

Juegos – Los Makenzy, de Alvaro D. Ruiz| Colômbia | Experimental | 3 min

Latino Americano, de Igor Barradas| Brasil – RJ |Experimental – | 6 min

Lá Dôtu Lado, de Eduardo Zunza| Brasil – MG|Experimental| 4 min

Mr. Fear, Pablo Rafael Roldán, de Ezequiel Torres | Argentina| Animação| 4 min

Novalima – Ch’usay, de Muriel Holguin| Peru |Animação| 5 min

Ore Kunhangue – Mbya Resiste, de Luiz Fernando F. Machado| Brasil – Santa Catarina| Documentário| 6 min

Plano 2 – Infinito, de Leo Flemming| Brasil – Paraná |Ficção | 5min

Rita Benneditto – 7Marias, de Gabriel Calderon, Rafael Saar, Thais Gallart| Brasil – RJ | Experimental| 5min

Tenemos Voz, de Juan Manuel Costa| Argentina e França | Animação | 3min

Mostra Infanto-juvenil

As Quatro Estações, de Lícia Brancher| Brasil – Florianópolis| Documentário| 20 min

Bicho do Mato, de Juliana Sanson| Brasil – Paraná| Ficção | 15 min

Como Jugando, de Berenice Adrianzén Zegarra| Peru| Ficção | 20 min

Frágil, de Ramon Faria| Brasil, Índia, EUA, Venezuela| Experimental | 20 min

Guaxuma, de Nara Normande| Brasil, França| Animação | 14 min

Uma História das Cores, de Victor Hugo Fiuza| Brasil – Rio de Janeiro| Ficção| 14 min

Lolo, de Leandro Goddinho e Paulo Menezes| Alemanha, Brasil – Berlin, São Paulo|Ficção|13 min

Mi Amigo Nayen, de Sergio Sánchez Álvarez| Argélia, Colômbia| Ficção | 20 min

Positive Youtubers – A Machinima Documentary, de Leandro Goddinho| Brasil – São Paulo| Documentário | 15 min

O Véu de Amani, de Renata Diniz| Brasil – Distrito Federal| Ficção | 14 min

Vivi Lobo e o Quarto Mágico, de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo| Brasil – Paraná| Animação | 13 min

Vô Ar, de Milena de Moura Barba| Brasil, China| Ficção | 10 min

Mostra Curtas Catarinense

A Alma do Negócio, de Rubens Belli| Blumenau | Animação | 11 min

Almofada de Penas, de Joseph Specker Nys| Florianópolis e Montevidéu | Animação| 12 min

Apenas o que Você Precisa Saber sobre Mim, de Maria Augusta Vilalba Nunes| Florianópolis | Drama| 15 min

Diário de Elizabeth, de Junior Rios| Florianópolis |Ficção| 6 min

Ecos e Uivos nas Terras de Condá, de Joelmir Zanette| Chapecó | Documentário| 29 min

Eu Provavelmente Morrerei Anônimo, de Luiz Gustavo Laurindo| Florianópolis e Palhoça | Ficção| 10 min

Juventus F.C., de Alexandre Manoel| Rio do Sul| Ficção | 10 min

Nas Curvas da Estrada, de Viviane Mayumi| Florianópolis, Guarujá do Sul e Curitiba| Documentário| 22 min

Nossa Terra, de Samuel Moreira| Itajaí, José Boiteux e Florianópolis| Documentário| 20 min

Revolução Silenciosa: 10 Anos de Cotas Raciais na UFSC, de Lucas Krupacz| Florianópolis| Documentário | 27 min

Selma Depois da Chuva, de Loli Menezes| Florianópolis| Ficção| 12 min

Vazios Habitados, de Duo Strangloscope (Rafael Schlichting; Cláudia Cárdenas)| Florianópolis| Experimental| 21 min

Mostra Curtas Mercosul

A Volta para Casa, de Diego Freitas | Brasil – MT | Ficção | 16 min

Angela, de Marília Nogueira | Brasil – MG | Ficção | 14 min

Apneia, de Carol Sakura; Walkir Fernandes | Brasil – PR | Animação | 14 min

Aqueles Dois, de Émerson Maranhão | Brasil- CE | Documentário | 15 min

Ausencia, de Andrés Tudela | Colômbia | Ficção | 17 min

Blue Boy, de Manuel Abramovich | Argentina | Documentário |19 min

Cabrita Sin Cuernos, de Sebastián Dietsch | Argentina | Ficção | 14 min

Cerca del Rio, de Andrea Castillo | Chile | Ficção | 20 min

Destierra, de Juan David Mejía Vásquez | Colômbia | Ficção | 15 min

Entremarés, de Anna Andrade | Brasil – PE | Documentário | 20 min

Frontera, de Alejandra Planel; Marcelo Goyos | Uruguai | Ficção | 21 min

Fusilao, de María Laura Reina | Colômbia | Ficção | 9 min

Jagua Hu, de Hugo Giménez | Paraguai | Ficção | 29 min

Majur, de Rafael Irineu | Brasil – MT | Documentário | 20 min

Mi Otro Hijo, de Gustavo Fabian Alonso | Argentina | Animação | 11 min

Oyentes, de Fabricio Centorbi | Argentina | Ficção | 14 min

Poesia Azeviche, de Ailton Pinheiro Junior | Brasil – BA| Documentário | 20 min

Por Ahora Un Cuento, de Carla Melo Gampert | Colômbia | Animação | 12 min

Silencio, de Miguel Aguero | Paraguai | Ficção | 13 min

The End of Eternity, de Pablo Radice | Peru | Documentário | 10 min

Trabalenguas, de Gretel Suárez | Argentina | Ficção | 11 min

Un Deseo, de Agustina Claramonte | Argentina | Ficção | 18 min

Una Receta Familiar, de Lucía Paz | Argentina | Ficção | 11 min