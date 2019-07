O CINEfoot – Festival de Cinema de Futebol prorrogou suas inscrições até o dia 5 de julho, através do site www.cinefoot.org. Serão aceitos curtas e longas-metragens que tenham como abordagem principal o tema Futebol. As obras podem ter sido produzidas em qualquer suporte ou gênero e não há restrições quanto ao ano de realização. A décima edição do CINEfoot acontecerá no mês de setembro, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

O CINEfoot é o único festival de cinema do Brasil e pioneiro da América Latina dedicado à promoção e exibição de filmes de futebol. Sua programação inclui mostras competitivas internacionais, mostras especiais, debates, homenagens, dentre outras atividades.