Cena de "Bacurau" © Victor Jucá

“Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, conquistou três prêmios importantes no 23º Festival de Cine de Lima, no Peru: Melhor Filme, Melhor Direção (para Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles) e Prêmio da Crítica Internacional. Com estreia marcada no Brasil para 29 de agosto, “Bacurau” conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes e o prêmio de Melhor Filme na principal mostra do Festival de Cinema de Munique.

As pré-estreias comerciais de “Bacurau” tiveram início poucas horas depois da sessão em Gramado, à zero hora do sábado, com a Vitrine Filmes reportando sessões esgotadas na maior parte das 21 cidades que adiantaram projeções especiais, sexta (16/08) e sábado (17/08).

“Bacurau” teve sua primeira exibição pública no Brasil na sexta-feira, 16/08, à noite, como filme de abertura (fora de competição) do 47° Festival de Gramado, na Serra Gaúcha. Os diretores, a atriz Sonia Braga e parte da equipe técnica e elenco apresentaram o filme, que foi aplaudido em cena aberta na concorrida sessão. No sábado, a coletiva de imprensa no Hotel Serra Azul teve super lotação.

“Bacurau” é a segunda coprodução entre a CinemaScopio do Recife (“O Som ao Redor”, “Aquarius”) e a SBS em Paris (“Synonymes”, de Navad Lapid, vencedor do urso de ouro em Berlim, “Elle”, de Paul Verhoeven, “Mapas para as Estrelas”, de David Cronenberg). “Bacurau” também é uma coprodução com a Globo Filmes, Simio Filmes, Arte France Cinema, Telecine e Canal Brasil. Produzido por Emilie Lesclaux, Said Ben Said e Michel Merkt, tem patrocínio da Petrobras, Fundo Setorial do Audiovisual, Funcultura (Governo de Pernambuco) e do CNC (Centre National de la Cinematographie, France).