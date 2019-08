© Stella Carvalho

Nada a Perder 2 estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, em 800 salas do circuito nacional. Dirigido por Alexandre Avancini, com produção da Paris Entretenimento e distribuição Paris Filmes/Downtown Filmes, o longa-metragem conta a história do fundador da Igreja Universal, a partir do dia em que saiu da prisão, em 1992, até a realização de um grande sonho: a inauguração do Templo de Salomão, em São Paulo, em 13 de julho de 2014.

A continuação do filme nacional, que vendeu mais de 12 milhões de ingressos, traz à tona os escândalos mais conhecidos envolvendo o nome do bispo Edir Macedo, mostrando reportagens bombásticas, produzidas nos últimos 25 anos, que até hoje circulam na internet.

No elenco, estão Petrônio Gontijo, no papel de Edir Macedo, Day Mesquita, como sua esposa, Ester Bezerra, Beth Goulart, interpretando Dona Geninha, mãe de Edir, além de Leonardo Franco, Marcelo Airoldi, Dalton Vigh e César Mello.

O longa-metragem é baseado na trilogia homônima de livros que teve mais de sete milhões de exemplares vendidos, traduzidos para cinco idiomas e lançados em mais de 60 cidades no mundo, na África, Ásia, Europa, América Latina e América do Norte.