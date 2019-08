A Spcine abriu as inscrições para a chamada pública que irá selecionar uma profissional de audiovisual negra para participar do LATC Global Film & TV Program, em Los Angeles (EUA). Iniciativa do Latin American Training Center, o programa reúne profissionais do mundo inteiro para uma imersão de quatro dias com encontros de negócios e painéis sobre a indústria global de cinema, TV e entretenimento.

A oportunidade é para diretoras e produtoras-executivas negras, a partir de 21 anos, com ao menos dois curtas-metragens exibidos em festivais (nacionais ou internacionais) no currículo e inglês intermediário.

Realizado anualmente há 10 edições, o LATC Global Film & TV Program oferece múltiplas oportunidades para a discussão de aspectos criativos e comerciais de projetos com agentes do mercado internacional como produtores, distribuidores e executivos do setor audiovisual. Neste ano, o programa acontece de 6 a 11 de novembro.

A bolsa concedida pela parceria entre Spcine e LATC oferece passagem, hospedagem, custos com retirada de visto para os EUA e gratuidade do curso avaliado em US$ 3,3 mil, com acesso a masterclasses, painéis, eventos de networking, tour pelos estúdios da Netflix internacional e credencial para o American Film Market, um dos principais eventos de mercado do audiovisual no mundo.

Para participar, a interessada deve ser residente da cidade de São Paulo, ter passaporte válido para o período do curso e enviar uma carta de intenção explicando por que a oportunidade será importante para sua trajetória profissional.

As selecionadas na primeira fase seguem para a etapa de entrevistas presenciais. O resultado final sai no início de outubro.

Estudos recentes destacam a falta de representatividade no audiovisual brasileiro. Segundo levantamento da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), dos 142 filmes brasileiros lançados comercialmente em 2016, nenhum tem direção ou roteiro assinado por uma mulher negra. Na análise do elenco, as atrizes negras representam apenas 5% dos papéis, de destaque ou secundários.

Em junho deste ano, a agência publicou nova pesquisa que revela que só 4% dos projetos inscritos em editais do Fundo Setorial do Audiovisual são de diretores e diretoras que se declararam pretos.

As inscrições para a chamada pública seguem até 7 de setembro e devem ser feitas pelo e-mail selecao.spcine@gmail. No assunto do e-mail, a interessada deve indicar “SELEÇÃO LATC”.

O regulamento e a íntegra do edital de chamamento público pode ser conferidos no site da Spcine.