Equipe do filme na premiação do festival

“Pacificado”, do diretor Paxton Winters, levou três principais prêmios no Festival de San Sebastian, nesta noite de sábado, 28 de setembro. Além de Melhor Fotografia para Laura Merians, o ator Bukassa Kabengele recebeu o Concha de Prata como Melhor Ator. A atriz Debora Nascimento que também está no longa-metragem, ao lado de Cássia Nascimento e José Loreto, recebeu o troféu em nome do ator. O maior prêmio da noite também foi para o filme, que fez sua première mundial no festival espanhol, no último dia 24, ganhou o concorrido Concha de Ouro, como Melhor Filme.

“Pacificado” conta a história de Tati, uma menina introspectiva de 13 anos, que luta para se conectar com seu estranho pai, Jaca, libertado da prisão no momento turbulento das Olimpíadas do Rio. Enquanto a polícia “pacificadora” batalha para ocupar as favelas ao redor do Rio, Tati e Jaca precisam navegar entre as forças que ameaçam suas esperanças para o futuro. Nascido de uma colaboração criativa de sete anos entre a comunidade Morro dos Prazeres e o escritor e diretor Paxton Winters, o filme apresenta um retrato íntimo de uma família tentando encontrar paz no campo de batalha que eles chamam de casa.

Entre os produtores do filme estão Paxton Winters, Marcos Tellechea, Paula Linhares e Darren Aronofsky. A produção executiva é e Guilherme Martin Somlo, Norberto Pinheiro Junior, Giovana Refatti, Fernando Loureiro e Giovanna Arede. O longa é apresentado por Twentieth Century Fox e produzido por Reagent Media, coproduzido por Twentieth Century Fox, Muskat Filmed Properties, Protozoa Pictures, Kinomad Productions e as brasileiras Spray Filmes e Gullane Entertainemnt.