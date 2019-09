Os atores Oscar Magrini e Renato Goés estrelam o filme “O Corpo é Nosso!”, dirigido por Theresa Jessouroun e produzido pela Kinofilmes, que estreia nos cinemas no próximo dia 5 de setembro.

O documentário trata sobre a trajetória da liberação do corpo da mulher brasileira. Utilizando-se do conceito “docficção”, incorpora o drama do jornalista Marcos que, na sua pesquisa, faz uma descoberta impactante sobre seu passado. Ao assistir as entrevistas e o material deste filme, em um exercício de metalinguagem, ele faz uma autorreflexão sobre o racismo e o machismo impregnados nele e na sociedade. O filme mescla entrevistas, cenas ficcionais e imagens de arquivo, que ilustram os fatores que contribuíram para esta liberação e propõe uma discussão sobre o feminismo através da desconstrução do masculino.

O filme venceu na categoria Melhor Edição de Som o Cine PE 2019 e também foi exibido na Mostra Competitiva do Festival Internacional Porto Femme, em Portugal, e do Durban Int’l Film Festival, na África do Sul.

Este é o segundo lançamento do programa O2 Play Docs, da distribuidora O2 Play, ocupando salas de cinema em 17 cidades brasileiras com sessões em horário nobre.