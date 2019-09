O Paramount Channel estreia a primeira série de ficção brasileira, com coprodução internacional, “Submerso”, que teve locações em Florianópolis (SC) e Córdoba (Argentina). A produção vai ao ar a partir de 25 de setembro, quarta-feira, às 21h30, com exclusividade na TV paga.

A série possui 13 episódios, com uma hora de duração cada, e conta com mais de 60 pessoas, entre atores e profissionais brasileiros e argentinos no casting. Cassio Nascimento, Mariano Bertolini, Zé Carlos Machado, Ana Cecília Costa e Guilherme Weber integram o elenco.

Com direção de Marcia Paraíso (Lua em Sagitário), no Brasil, e Claudio Rosa e Pablo Brasa, na Argentina, a série terá Florianópolis, o universo do surf e o tráfico de drogas como um dos principais cenários.

“Submerso” apresenta Nando Oliveira (Cassio Nascimento), um ex-campeão mundial de surf, filho bastardo de um aristocrata de uma tradicional família catarinense. Nando é uma figura muito conhecida, um ícone e uma celebridade no esporte, mas, por outro lado, sempre teve uma vida desregrada, diferente do que se imagina como comportamento de um atleta de ponta, envolvendo-se em confusões, brigas, sempre presente nas baladas mais famosas do país.

O argentino promoter Gabi (Mariano Bertolini) é seu amigo de infância. Os dois cresceram juntos e Gabi foi morar com o pai em Córdoba depois da separação da mãe, mas o relacionamento entre os dois se manteve, apesar da distância. Nando aposentou-se do surf precocemente, no auge da carreira. Ao se aposentar no surf, Nando lança uma marca de roupas com seu nome.

Nando, no momento, sob o suporte do amigo Gabi, se prepara para expandir sua marca para o mercado argentino. Na realidade, uma fachada para seu envolvimento no tráfico internacional de drogas. Em parceria com o ex-sócio de seu pai, o mafioso Mendes, vai exportar anfetaminas dentro das pranchas de surf. O que parecia estar tudo certo, dá errado. As pranchas desaparecem, Nando é sequestrado e tudo indica que Gabi traiu o amigo de infância.