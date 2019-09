Com um acervo inédito e falas originais do romancista, cineasta e dramaturgo José Agrippino de Paula, o documentário “Rito do Amor Selvagem”, dirigido por Lucila Meirelles e com trilha sonora de Cid Campos, faz a sua estreia no dia 16 de setembro, às 20h30, no CineSesc, em São Paulo. A sessão será aberta ao público e seguida de bate-papo com a diretora, o cineasta Jorge Bodansky e o ator Sergio Mamberti.

O documentário traz lembranças, impressões e recordações que ficaram na cabeça das pessoas sobre o espetáculo “Rito do Amor Selvagem”, um dos primeiros eventos performáticos e multimidia do Brasil. Ele foi montado em 1969, por Agrippino, com sua mulher, a coreógrafa Maria Esther Stockler, com a participação de Stênio Garcia e do grupo Sonda, no Theatro São Pedro.

Cineasta, escritor, dramaturgo, artista multimídia, Zé Agrippino influenciou a geração da tropicália e foi o personagem chave da contracultura dos anos 60 e 70. Um artista politicamente poético e bastante crítico em relação às suas raízes históricas. Seu espetáculo “Rito do Amor Selvagem” incorporou toda a transgressão do período, anunciando uma nova forma de pensar o mundo.

Com uma linguagem que mistura ficção e realidade, o documentário é contado por meio de três vertentes: na pessoa de José Agrippino de Paula, com falas inéditas sobre o “Rito do Amor Selvagem”, na segunda pessoa, com os entrevistados, e na terceira pessoa, através de ações performáticas que envolvem cenas e interrupções.

Além da visão dos espectadores, a obra traz depoimentos de pessoas que trabalharam no espetáculo e amigos de Agrippino e Maria Esther, como os atores Stênio Garcia e Sérgio Mamberti, a atriz Claudia Alencar, os cineastas Jorge Bodanzky e Hermano Pena, o artista plástico José Roberto Aguilar, o diretor Gerald Thomas, o pintor e gravurista Antonio Peticov, o músico Tom Zé, entre outros.

A produção é da Armazém Mídia Artes e a realização é do SescTV.

O documentário estreia no canal SescTV, no dia 20 de setembro, às 23h. Para marcar a estreia do documentário, o SescTV exibe, pela primeira vez, simultaneamente ao evento no CineSesc, “Rito do Amor Selvagem” nas páginas do YouTube e do Facebook do canal. Ainda, a partir desse dia e horário, a obra será disponibilizada em todo o Brasil no site sesctv.org.br para ser assistida on demand. O acesso é gratuito e não há necessidade de cadastro.