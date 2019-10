Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro – Curta Cinema realiza o Mercado Curta Cinema. Este ano, a atividade será composta pelo Encontros One to One Meetings, Painel Realidade Aumentada, além de quatro oficinas.

Todas as atividades são gratuitas e as inscrições devem ser feitas pelo site do Curta Cinema. As vagas são limitadas.

Entre as atividades oferecidas, estão:

Desenvolvimento de Projeto de Documentário – Ministrada por Beth Formaggini, tem como principal objetivo promover a reflexão sobre questões éticas e estéticas no documentário. Tem como foco a pesquisa, etapa fundamental para o desenvolvimento de um projeto de documentário. Os interessados devem apresentar, na inscrição, uma sinopse (no máximo 4 linhas) de projeto de curta-metragem. A oficina acontecerá no dia 31 de outubro, das 10 às 13h e das 14h30 às 17h30, na Estação Net Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 88), com carga horária de 6 horas e número máximo de 12 alunos.

Narrativas para YouTube com Lucas Canavarro – A oficina apresentará possibilidades de criação audiovisual fazendo uso de uma metodologia de trabalho e de prática inteiramente feitas com smartphones (Android ou iOS). O objetivo é a elaboração de um material de videoclipe ou vídeo musical. A oficina ocorre no dia 1 de novembro, das 9h às 13h, na Casa FIRJAN (R. Guilhermina Guinle, 211 – Botafogo), com carga horária de4 horas e número máximo de 20 alunos, que devem trazer um smartphone com bateria 100% carregada (Android ou iOS) para a realização do exercício.

Animação Urbana para Instagram com Diego Akel – A proposta da oficina é funcionar como um ponto de partida criativo, desmistificando os processos e requisitos tradicionais, mostrando que se pode animar com o que se tiver à mão, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o objetivo de expandir o leque de possibilidades, os participantes serão convidados a desenvolver filmes de animação experimental para a plataforma Instagram. Através do aplicativo Stop Motion Studio cada participante desenvolverá seu próprio filme animado utilizando apenas o seu celular e as ruas do Rio de Janeiro. Ao fim da oficina, as animações criadas pelos participantes irão compor um filme coletivo, a ser exibido no encerramento do Festival Curta Cinema 2019. Esta atividade será nos dias 4 e 5 de novembro, das 10h às 12h, na Casa FIRJAN (R. Guilhermina Guinle, 211 – Botafogo), com carga horária de 4 horas e número máximo de 12 alunos, que devem trazer um smartphone com bateria 100% carregada (Android ou iOS) e ter espaço livre no dispositivo para a prática de pelo menos 200 megas livres.

Storytelling – Histórias Incríveis com Leandro Corinto – O método Storytelling surgiu em meados dos anos 90 e teve como guru Robert McKee, que já ajudou mais de 40 cineastas e roteiristas a conquistar um Oscar e mais de 100 colegas da televisão a ganhar um Emmy. Utilizando este método, a oficina ensina como contar histórias e criar narrativas para roteiros de cinema, Tv e outras áreas da comunicação, como publicidade, jornalismo e propaganda. As aulas também abordam a criação de narrativas de textos e ensaios, ajudando a aprimorar redação e retórica. Filmes e peças publicitárias serão analisados com os alunos e exercícios individuais e em grupo serão propostos nos dois dias de atividades. Esta oficina é especialmente voltada para profissionais e estudantes da área de comunicação e/ou audiovisual e alunos do Ensino Médio que buscam aprimorar sua escrita em textos narrativos, redações e dissertações ou têm interesse em seguir carreira na comunicação. A oficina acontecerá no dia 4 e 5 de novembro, das 10h às 12h, na Casa FIRJAN (R. Guilhermina Guinle, 211 – Botafogo), com carga horária de 4 horas e número máximo de 15 alunos.

Painel Realidade Aumentada: seus usos e possíveis aplicações no audiovisual – O objetivo deste painel é discutir a aplicabilidade da Realidade Aumentada no mercado audiovisual. Na pauta deste encontro, estão a análise do que já existe, sua acessibilidade em aplicações no varejo, na educação e em outras atividades, e também o bônus e o ônus do uso da tecnologia de RA. Participam do painel Rick Bouillet e Thiago Moura, no dia 4 de novembro, às 14h, na Casa FIRJAN (R. Guilhermina Guinle, 211 – Botafogo).