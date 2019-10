O novo livro de Tom Perrota chega ao Brasil em outubro pela Editora Planeta. Best-seller do The New York Times, Sra. Fletcher originou a série homônima da HBO, que estreia no dia 27 do próximo mês e conta com a atriz Kathryn Hahn no papel principal. O escritor americano – que já teve obras adaptadas para os filmes Eleição e Pecados Íntimos e para a série The Leftovers – é também roteirista e produtor executivo do seriado.

A história acompanha a evolução e o amadurecimento de Eve Fletcher, uma mulher divorciada de 46 anos que se vê sozinha em casa pela primeira vez, quando seu único filho vai para a universidade. Enquanto busca se ajustar ao ninho vazio, um acontecimento torna-se uma verdadeira obsessão para ela: certa noite, Eve é surpreendida por uma mensagem de um número anônimo que diz: “Vc é a minha MILF!”.

Conforme Eve faz novos amigos e se inscreve em um curso de Estudos de Gênero, a mensagem continua a assombrá-la, levando-a a uma fixação online que começa a se espalhar para a vida real, revelando novas possibilidades românticas que ameaçam prejudicar sua tranquila existência no subúrbio americano.

Enquanto isso, o filho de Eve, Brendan, está descobrindo que o charme de garoto-da-faculdade que impressiona as meninas do Ensino Médio pode não ser tão atraente para as universitárias. Cada vez mais isolado e com notas medíocres, Brendan luta para se adaptar a um campus nada tolerante a seus privilégios de homem branco. À medida que o outono se torna frio, tanto mãe quanto filho encontram-se enredados em situações moralmente carregadas que vêm à tona em uma fatídica noite de novembro.

Sobre o autor: Tom Perrotta é autor best-seller de nove obras de ficção, incluindo Election, Little Children e Os Deixados para Trás, adaptado para uma aclamada série da HBO. Seu trabalho foi traduzido em uma infinidade de idiomas. Perrotta cresceu em New Jersey e mora nos arredores de Boston.

Sra. Fletcher

Autor: Tom Perrota

Tradução: Flavia Souto Maior

Editora: Planeta

Páginas: 304

Preço: R$ 54,90