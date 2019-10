A Vitrine Filmes lança, no dia 3 de outubro, nos cinemas, o documentário “Um Dia para Susana”. O filme, com direção de Giovanna Giovanini e Rodrigo Boecker, narra a história de superação e dificuldades da paratleta brasileira Susana Schnarndorf, diagnosticada em 2005 com Atrofia de Múltiplos Sistemas, uma rara doença neurológica degenerativa, que paralisa os músculos à medida em que evolui. Impedida de continuar no Triathlon, onde já era uma competidora de sucesso no Brasil e após alguns anos com o diagnóstico, Susana decidiu retornar ao esporte através da natação e estabeleceu um objetivo: chegar aos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

O documentário equilibra em retratar a rotina de treinos de Susana com sua vida familiar — ela tem três filhos que moram com o pai desde que ela foi diagnosticada com a doença—, sem apelar para o quadro clínico. O drama de Susana é justamente conseguir uma reclassificação dos organizadores dos Jogos para competir com igualdade, já que a cada ano sua capacidade de mobilidade diminui. Acompanhando três anos da trajetória da protagonista, os diretores mostram sua força para decidir entre a carreira esportiva e o papel maternal diante da sua grande luta pela sobrevivência.

“Um Dia para Susana” é uma produção da ClubSoda Filmes, financiado pelo fundo Tribeca Film Institute Latin America e pelo Fundo Setorial do Audiovisual. O documentário teve sua estreia na 42ª Mostra Internacional de São Paulo, passou pela competitiva do 40º Festival de Havana, 43º Atlanta Film Festival, 17º Gdansk DocFilm Festival na Polônia, 8º MicGénero no México, 3º BannabáFest no Panamá, Filme de abertura do 8º Acampadoc, também no Panamá, e recebeu menção honrosa do júri no 13º This Human World, um dos maiores festivais de cinema de direitos humanos do mundo.