O Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, dedicado ao protagonismo feminino e diversidade dentro e fora das telas, promove três masterclasses, duas oficinas, uma palestra e dois estudos de caso, todos gratuitos, durante os dias de evento, entre 22 e 26 de novembro, na Cinemateca do MAM, Cinemaison Rio e Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Para essas atividades é necessário se inscrever até dia 20 de novembro, no site https://www.cabiria.com.br/seminario, enquanto para a palestra haverá distribuição de senhas.

Os temas das masterclasses são “Desenvolvimento de projetos”, com a produtora executiva Raquel Leiko; “Processo Criativo”, com a atriz e roteirista Karine Teles; e “Hysteria – Branded Content & Formatos Curtos”, com Isabel de Luca e Carol Albuquerque, diretora editorial e diretora criativa da plataforma Hysteria, respectivamente. A roteirista Eleonora Loner vai ministrar a “Oficina de Diálogos”, enquanto Iana Cossoy Paro, também roteirista, oferece a oficina “Autoras e personagens: a mulher no roteiro”. O evento conta ainda com a “Palestra Dona de Si”, apresentada pela atriz Suzana Pires, e os estudos de caso “Filmes em Processo” e “Eleições”.

A programação completa, com datas e horários pode ser conferida em https://www.cabiria.com.br.