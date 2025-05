Mostra Ecofalante anuncia filmes selecionados para seus programas competitivos

A Mostra Ecofalante de Cinema, que realiza sua 14ª edição, em São Paulo, entre os dias 28 de maio e 11 de junho, anunciou os filmes selecionados para seus programas competitivos: Competição Territórios e Memória e o Concurso Curta Ecofalante.

A Competição Territórios e Memória é destinada a produções ou coproduções brasileiras que tratam de questões relacionadas a um ou mais territórios do país ou que abordem temáticas ligadas às memórias individuais ou coletivas. Foram selecionados 14 longas e 20 curtas-metragens.

Os longas selecionados são:

“Pau D’Arco”, de Ana Aranha (2025);

“Tijolo por Tijolo”, de Victória Álvares e Quentin Delaroche (2024);

“Lista de Desejos para Superagüi”, de Pedro Giongo (2023);

“A Queda do Céu”, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha (2024);

“Topo”, de Eugenio Puppo (2024);

“Tesouro Natterer”, de Renato Barbieri (2024);

“Intervenção”, de Gustavo Ribeiro (2024);

“Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá”, de Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna (2024);

“Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres Peixe” (foto), de Aldira Akay, Beka Munduruku e Rilcélia Akay (2024);

“Carta a Un Viejo Master”, de Paz Encina (2024);

“Não Haverá Mais História Sem Nós”, de Priscilla Brasil (2024);

“São Palco – Cidade Afropolitana”, de Jasper Chalcraft e Rose Satiko Gitirana Hikiji (2023);

“O Rancho da Goiabada, ou Pois é Meu Camarada, Fácil, Fácil Não é a Vida”, de Guilherme Martins (2024);

“Quem É Essa Mulher?”, de Mariana Jaspe (2024).

E os curtas em competição são:

“Dona Beatriz Ñsîmba Vita”, de Catapreta (2024);

“Quebrante”, de Janaina Wagner (2024);

“Canto das Areias”, de Maíra Tristão (2024);

“Os Mortos Resistirão Para Sempre”, de Carlos Adriano (2024);

“Cavaram uma Cova no Meu Coração”, de Ulisses Arthur (2024);

“A fumaça e o diamante”, de Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida (2023);

“Mar de Dentro”, de Lia Letícia (2024);

“Sukande Kasáká | Terra Doente”, de Kamikia Kisedje e Fred Rahal (2025);

“Mistérios do Nixipae”, de NatoRê e Mawa Pey (2024);

“Wamã Mēkarõ Opojdjwyj”, de Bemok Txucarramãe (2023);

“Artes(an)ato”, de Isadora Maria Torres e Diego Gondim de Matos (2025); “Sakaki”, de Alexandre Nakahara e Tiago Minamisawa (2024);

“Javyju – bom dia”, de Igor Rossato (2024),

“Quinze Quase Dezesseis”, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (2024);

“Veredas”, de Thais Fujinaga (2023);

“Vermelho de Bolinhas”, de Joedson Kelvin e Renata Fortes (2025);

“Samuel foi trabalhar”, de Jandersonde Felipe e Lucas Litrento (2024);

“Rami Rami Kirani”, de Lira Mawapai HuniKui e Luciana Tira HuniKui (2024); “João de Una tem um Boi”, de Pablo Monteiro (2024);

“Até Onde o Mundo Alcança”, de Daniel Frota de Abreu (2024);

“Quando Aqui”, de André Novais Oliveira (2024);

“Domingo No Golpe”, de Giselle Beiguelman e Lucas Bambozzi (2024).

Já o concurso Curta Ecofalante traz 20 obras de estudantes de graduação, ensino médio, cursos técnicos ou cursos livres de cinema. Os selecionados de 2025 são:

“Entre Utopias e Realidades”, de Jeovane Ferreira Lima (2023);

“Dandara”, de Raquel Rosa (2024);

“Endereços Invisíveis”, de Artur Hugo da Rosa (2024);

“Quem Ficou Fui Eu”, de Luiza Pace e Maria Garé (2024);

“Maral”, de Julia K. Rojas (2025);

“Ritxoko”, de Nandyala Waritirre (2023);

“Banho de Inclusão”, de Yasmin Hasani (2023);

“Pão de Cada Dia”, de Vanderlando de Sousa (2024);

“Na ponta do laço”, de Carolina Huertas (2024);

“Entrevivências”, de André Panzarin e Tomás Ramos (2023);

“Antes que o Porto Venha”, de Isabela Narde (2024);

“Cartas à Tia Marcelina”, de João Igor Macena (2024);

“Número Errado”, de Leonardo Marcini (2024);

“Raizes do Horto”, de Giovanna Capra & Tito Ribeiro (2024);

“Nativo Digital”, de Gabriel Jacob (2024);

“Resistência na Tempestade”, de Renan Nascimento (2024);

“O Voo de Dener”, de Rafaela Souza (2024);

“Rita”, de Nat Mendes (2023);

“Agora Eu Sou Negro”, de Pedro Andrade (2024);

“Pagode do Didi, Nosso Ponto de Encontro”, de Maysa Carolino (2025).

Considerado como o mais importante evento sul-americano para a produção audiovisual ligada às temáticas socioambientais, a Mostra Ecofalante de Cinema tem entrada franca em todas as suas atividades. Em breve, o evento irá divulgar toda a sua programação que ainda traz homenagem aos 80 anos do cineasta Hermano Penna, Mostras Panorama Histórico e Panorama Internacional Contemporâneo e Sessões Especiais.