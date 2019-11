© Helena Barreto

Daiana (Cacau Protásio) e Júlio (Rafael Portugal) estavam prestes a subir ao altar, mas uma mensagem no celular do noivo acabou enrolando todos os planos. O que era para ser uma celebração do amor pode acabar virando uma festa do divórcio.

A comédia “Juntos e Enrolados” está sendo rodada no Rio de Janeiro até dia 16 de dezembro e promete subverter os conceitos mais tradicionais das festas de casamento. Com direção de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van der Put (indicado ao Emmy Internacional 2019 pelo especial “Se Beber, Não Ceie”), o filme é estrelado por Rafael Portugal (“Porta dos Fundos”, “Carcereiros – O Filme”) e Cacau Protásio (“Vai que Cola”, “Os Farofeiros”).

Os criadores do projeto, Rodrigo Goulart e Sabrina Garcia (“Um Tio Quase Perfeito”), se uniram ao redator da TV Globo Cláudio Torres Gonzaga, para a elaboração do roteiro. A produção é de Rodrigo Letier, da produtora Kromaki, em parceria com a Chamon Produtora e em coprodução com a Globo Filmes.

No elenco, consagradas comediantes, como Berta Loran, Fafy Siqueira e Neusa Borges se juntam à nova geração de humoristas, formada por Leandro Ramos (“Choque de Cultura”), Evelyn Castro (“Porta dos Fundos”), Fábio de Luca (“Porta dos Fundos”), Matheus Ceará (“A Praça É Nossa”), Cezar Maracujá e Paulo Carvalho. O filme conta ainda com as participações especiais de Marcos Pasquim (“O Tempo Não Para”) e Emanuelle Araújo (“Órfãos da Terra”).