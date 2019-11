Leandra Leal, Carol Benjamin e Rita Toledo

O documentário “Fico te Devendo uma Carta sobre o Brasil” conquistou a menção especial do júri na 32ª edição do IDFA –Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, o maior festival do mundo dedicado ao gênero. A diretora Carol Benjamin foi acompanha da atriz e também produtora do longa Leandra Leal e de sua sócia Rita Toledo. O filme é produzido pela Daza Filmes, com coprodução Canal Brasil, VideoFilmes e Muiraquitã Filmes.

Em sua primeira direção de longas-metragens, a cineasta Carol Benjamin revela a história das três gerações de sua família, atravessada pela Ditadura Militar que se instalou no Brasil entre 1964 e 1985. Seu pai, César Benjamin, foi preso ilegalmente aos 17 anos, em 1971, e permaneceu como preso político por cinco anos, ficando três anos e meio desse período em uma cela solitária. A prisão e tortura do filho mais novo transformou a dona de casa Iramaya Benjamin, avó da diretora, em uma militante incansável pela anistia. A luta e a dor de ambos sempre foram, no entanto, pouco ou nada faladas em família. Ao mergulhar em uma história pessoal e a entrelaçar com a história do país – entre passado e presente –, o filme investiga a persistência desse silêncio como ferramenta de apagamento da memória.

Para resgatar a história do pai, Carol inicia o filme em Estocolmo (Suécia), onde Benjamin ficou exiliado por dois anos após sair da prisão. É lá também que a diretora reencontra Marianne Eyre, membro da Anistia Internacional desde 1966, com quem Iramaya trocava cartas regularmente e de quem se tornou amiga e confidente. O filme, narrado pela diretora, é entremeado, sobretudo, pelas leituras dessas cartas, depoimentos de Iramaya captados em diferentes momentos, fotografias, e imagens raras de arquivo (incluindo a emocionante chegada de César à Suécia e de seu encontro com o irmão Cid, também um exilado político).