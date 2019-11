O Brasil terá, pela primeira vez, uma delegação de 14 empresas no MIP Cancun 2019, que acontece no México, entre os dias 20 e 22 de novembro. O Brazilian Content, programa internacional da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), realizado em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), é quem organiza essa participação inédita das produtoras brasileiras.

A delegação participará de uma sessão aberta a todos os participantes do evento para networking, na tarde do dia 20, quarta-feira, momento em que o Brasil será apresentado ao mercado.

Ao todo, 20 participantes irão representar as 14 empresas brasileiras: Astrolabio Studio, Boutique Filmes, Druzina Content, Elo Company, Glaz Entretenimento, Medialand, Moonshot Pictures, Panorâmica, Pinguim Content, Quanta Post, Sentimental Filme, Story Productions, Stuplendo e UP Voice.

Em 2018, o MIP Cancun recebeu 807 participantes de 542 empresas e registrou 5.412 reuniões, incluindo uma programação de screenings e conferências. A expectativa para 2019 é de pelo menos 1.000 participantes.