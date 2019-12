No próximo dia 5 de dezembro, “Ainda Temos a Imensidão da Noite”, novo filme de Gustavo Galvão, estreia em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Teresina, Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Brasília, João Pessoa, Maceió, Aracajú, Manaus, São Luis, Vitória, Belém e Palmas. O longa foi selecionado para os festivais de Brasília e Havana, para o Cine Esquema Novo e foi exibido na última Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Rodado em Brasília e em Berlim, o drama narra a saga de Karen (Ayla Gresta), que vê o esfacelamento de sua banda de rock e de suas relações numa realidade cada dia mais desoladora. Aos 27 anos, ela deixa Brasília para dar vazão à paixão pela música.

Na trama, o relacionamento dos membros da banda de Karen, aos poucos, se despedaça por culpa da perspectiva quase nula de sobreviver na cena alternativa brasiliense. Os músicos do grupo cedem a empregos na máquina burocrática da cidade. Porém, após Artur, o guitarrista, ir embora para Berlim, a protagonista tenta seguir os passos dele para buscar uma maneira de subsistir sem precisar se entregar a um trabalho que a mate por dentro.

Gustavo Galvão, realizador de “Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa” (2013) e “Nove Crônicas para um Coração aos Berros” (2012), promove as locações e o som à condição de personagens. Os protagonistas são músicos de verdade e formam uma banda montada especialmente para o filme, chamada Animal Interior. O quarteto liderado por Ayla Gresta criou a trilha do longa em parceria com outros dois compositores e as músicas tiveram a produção do guitarrista norte-americano Lee Ranaldo, um dos fundadores da icônica banda de indie rock Sonic Youth. O músico esteve em São Paulo (dia 19/11) e em Porto Alegre (dia 22/11) para o lançamento do filme.

O diretor assina o roteiro ao lado da alemã Barbie Heusinger e da gaúcha Cristiane Oliveira (do premiado longa “Mulher do Pai”). A equipe técnica conta com o designer de produção alemão Tamo Kunz, que trabalhou com Fatih Akin em filmes renomados como “Em Pedaços”, “Contra a Parede” e, mais recentemente, “O Bar Luva Dourada”, e a consagrada produtora Sara Silveira, de “As Boas Maneiras” e “Cinema, Aspirinas e Urubus”.