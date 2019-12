Cena de "Hahaha"

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, de 10 a 22, a mostra Hong Sang-Soo – A repetição da vida. Com curadoria de Isabel Veiga, Samuel Brasileiro e Vitor Medeiros, a programação reúne 15 dos 23 longas-metragens do cineasta sul-coreano, alguns deles inéditos no Brasil.

Um dos destaques é O filme de Oki (2010), que abre a programação, além de A Visitante Francesa (2012), filme estrelado pela atriz Isabelle Huppert.

Vencedor do prêmio Um Certo Olhar, em Cannes, com Hahaha (2010), que também faz parte da programação da mostra, Hong é considerado um dos principais diretores no cinema mundial.

Os filmes escolhidos para a mostra passeiam por todas essas peculiaridades, proporcionando ao público uma visão panorâmica sobre a obra de Hong.

A programação completa está disponível no site www.mostrahongsangsoo.com.br.

Mostra Hong Sang-Soo – A repetição da vida

Data: 10 a 22 de dezembro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 2 (Endereço: Av. Almirante Barroso, 25, Centro – Metrô e VLT: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes CAIXA pagam meia

Bilheteria: terça-feira a domingo, das 13h às 20h

Capacidade: 80 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência