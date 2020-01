E se um dia memórias vívidas de coisas que nunca aconteceram se infiltrassem em sua mente, pintando em tons de cinza todas as suas certezas? É dessa premissa que Blake Crouch parte em Recursão, lançado em outubro pelo intrínsecos, clube do livro da Intrínseca, e que em janeiro chega às lojas. A obra, que questiona os limites e o poder do tempo e da memória, já teve os direitos de adaptação audiovisual adquiridos pela Netflix, que produzirá um filme e uma série baseados no livro, ambos a cargo de Shonda Rhimes, responsável pelos sucessos Grey’s Anatomy e How to Get Away with Murder.

Em 2018, Barry Sutton, um policial de Nova York, é acionado para intervir em uma tentativa de suicídio. Ele se depara com uma mulher que sofre da Síndrome da Falsa Memória, uma doença misteriosa que planta na cabeça de suas vítimas lembranças de vidas que elas nunca tiveram, levando seus portadores à loucura.

Em 2007, a neurocientista Helena Smith está desenvolvendo uma tecnologia para a cura do Alzheimer, até que inesperadamente um milionário se oferece para financiar sua pesquisa. O que parecia a grande chance de sua vida, acaba sendo o estopim de eventos catastróficos. Quando os caminhos de Barry e Helena se cruzam, não lhes resta outra opção: terão que se unir para sobreviver e salvar a humanidade de um cenário de caos sem precedentes.

Um dos nomes mais importantes da ficção científica contemporânea, Blake Crouch é especialista em brincar com linhas temporais e outras realidades. O primeiro livro do autor publicado no Brasil, Matéria Escura, aborda a existência de múltiplos universos e vendeu mais de 20 mil exemplares no país. Em seu novo trabalho, Crouch constrói uma jornada desnorteante, com personagens complexos, que nos fazem refletir sobre nossa identidade. Recursão tem uma trama elaborada, com uma prosa ágil e emocionante, que mostra que, quando nada é mais importante do que a memória, perdê-la significa perder a si mesmo.

Sobre o autor: Blake Crouch é roteirista e autor de diversos best-sellers internacionais. Sua trilogia Wayward Pines foi adaptada para uma série de TV exibida pela Fox. Seus livros já foram traduzidos para mais de trinta idiomas e venderam mais de um milhão de exemplares. Mora no estado americano do Colorado, com a família. Pela Intrínseca, publicou também Matéria Escura.

Recursão

Autor: Blake Crouch

Tradução: Sheila Louzada

Editora: Intrínseca

Páginas: 320

Preço: R$ 59,90 (impresso) / R$ 39,90 (ebook)