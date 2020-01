A série inédita Cientistas Brasileiros entre os Melhores estreia neste sábado (11), às 9h30, em rede nacional, pela TV Brasil. Com 13 episódios de 26 minutos, a obra independente apresenta o trabalho de cientistas do país, cujas descobertas, pesquisas ou patentes tiveram reconhecimento internacional.

Em formato de docudrama, produção híbrida em que o gênero se situa entre o documentário e a ficção, a série combina essas linguagens à animação para abordar diversas áreas da ciência. A proposta é mostrar a importância dos especialistas do Brasil para o desenvolvimento científico e tecnológico mundial.

Realizada pela produtora mineira Immagini Animation Studios, a obra destaca estudos potenciais sobre assuntos variados, como desenvolvimento de vacinas e medicamentos, mudanças climáticas, tratamento de doenças com células-tronco embrionárias, genoma, nanoestruturas de carbono, violência e importância do sono para o aprendizado.

Para explanar sobre esses temas, os especialistas convidados de cada episódio são cientistas como Rochel Lago, Humberto Correa, Ricardo Gazzinelli, Paulo Artaxo, Lygia da Veiga, Frederico Garcia, Sérgio Pena, Vanderlei Bagnato, Ado Jório, Sidarta Ribeiro, Renato Lima, Maria José Campagnole e Elza Melo.

Os pesquisadores entrevistados na série representam uma parcela da elite científica brasileira responsável por reconhecimentos internacionais de contribuições e descobertas para o desenvolvimento científico-tecnológico, em busca da melhora da qualidade de vida das pessoas.

No primeiro programa, a série enfoca o trabalho desenvolvido pelo cientista Rochel Lago que envolve soluções de problemas da indústria relacionados com desastres ambientais, principalmente ao rompimento da barragem de Bento Rodrigues.

Professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Rochel é Doutor em Química pela Universidade de Oxford (Inglaterra, 1996) e tem pós-doc no Instituto de Catálise e Petroquímica (Madri, na Espanha, 1995-1996) e na Heutes Etudes Comercialles (Montreal, no Canadá, 2005), no tema Empreendedorismo Tecnológico.

Junto com seus alunos-pesquisadores da universidade mineira, Rochel desenvolve invenções tecnológicas pensando em saídas para problemas ambientais. Uma das iniciativas é direcionada ao reaproveitamento dos dejetos em um projeto de tratamento de água chamado Iara.

A pesquisa realizada pelo cientista Rochel Lago se aplica também à diversas situações como secas e enchentes. Os seus alunos pretendem inserir essa tecnologia no mercado e ampliar os usos dessa solução. O professor acredita que além do conhecimento científico, os estudiosos precisam ter uma visão empreendedora.

A série Cientistas Brasileiros entre os Melhores é um dos conteúdos audiovisuais independentes que foram selecionados pelo programa Brasil de Todas as Telas, linha do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual (Prodav/TVs Públicas).