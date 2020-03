“Meu Nome é Bagdá”, longa-metragem dirigido pela cineasta paulista Caru Alves de Souza e produzido por Rafaella Costa para a Manjericão Filmes, ganhou o Grand Prix da mostra Generation 14plus no 70° Festival de Cinema de Berlim, por decisão unânime do juri.

Bagdá, a personagem central do longa, é uma garota de 17 anos que vive na Freguesia do Ó, bairro da periferia da cidade de São Paulo. Ela anda de skate com um grupo de meninos e passa boa parte do tempo com sua família e as amigas de sua mãe. Juntas, elas formam um grupo de mulheres pouco convencionais. Quando Bagdá finalmente encontra um grupo de meninas skatistas, sua vida muda. Em seu cotidiano, ela encontra apoio familiar e empoderamento feminino, mas também assédio sexual, preconceito a seus amigos homossexuais e machismo.

A mostra Generation 14plus é dedicada a retratar a realidade de jovens ao redor do mundo, e já tem contrato de distribuição internacional firmado com a Reel Suspects, empresa francesa que detém em seu catálogo produções assinadas por nomes como Jean-Luc Godard, Chris Marker e Alain Robbe-Grillet.