episódio 01: “Pixote, a lei do mais fraco”

(17 min)

episódio 02: “Cidade de Deus”

(18 min)

episódio 03: “Copacabana me engana”

(18 min)

episódio 04: “Clube da lua”

(17 min)

episódio 05: “Os cafajestes”

(17 min)

episódio 06: “Eles não usam black-tie”

(17 min)

episódio 07: “Iracema, uma transa amazônica”

(18 min)

episódio 08: “O pântano”

(16 min)

episódio 09: “Romance da empregada”

(18 min)

episódio 10: “BIcho de sete cabeças”

(16 min)

episódio 11: “Terra em transe”

(18 min)

episódio 12: “O guardião”

(17 min)

episódio 13: “Central do Brasil”

(17 min)

episódio 14: “Todas as mulheres do mundo”

(17 min)

episódio 15: “Como nascem os anjos”

(18 min)

episódio 16: “São Paulo Sociedade ANônima”

(17 min)

episódio 17: “A ostra e o vento”

(18 min)

episódio 18: “Whisky”

(18 min)

episódio 19: “Alma corsária”

(17 min)

episódio 20: “Macunaíma”

(17 min)

episódio 21: “Abutres”

(18 min)

episódio 22: “Eu te amo”

(16 min)

https://vimeo.com/401638009