Após estrear em 2017 no canal Prime Box Brazil, a série documental “Cineastas”, dirigida por Hermes Leal, chega ao NOW e ao Vivo Play, a partir do dia 18 de março. A série vem fazendo grande sucesso desde a sua estreia, e se encontra atualmente no ar também no Canal Curta!. Em breve, a série estreará ainda no canal A&E.

Poucas séries documentais conseguem tantas janelas como “Cineastas”. Segundo o produtor e diretor da série, Hermes Leal, o motivo de tanta procura é o seu formato, de biografias de cineastas mostrando como construíram suas obras, em 10 episódios de 45 minutos. Nesta primeira temporada, foram filmados cineastas de diferentes épocas e estilos e de todas as regiões do país – Cacá Diegues, Fernando Meirelles, Rosemberg Cariry, Cláudio Assis, Tata Amaral, Beto Brant, Jorge Furtado, Lúcia Murat, Marcelo Gomes e Bruno Barreto. “Temos um formato muito atraente, cativando o espectador em uma narrativa de construção da obra na voz do próprio diretor, atores, roteiristas, fotógrafos e produtores”, afirma Hermes Leal. A série deverá contar com mais temporadas. “Os diferentes estilos de cada cineasta e os momentos em que fizeram suas obras compõem uma forma de biografia que vem preencher uma lacuna em nossa cultura, de país sem memória”, conclui Leal.

A série, além de entreter, tem relevância cultural. Revela também, além dos diversos cinemas que temos em todo o Brasil, épocas diferentes em que o cinema brasileiro passou por revoluções e interrupções e a volta da produção, como foi o Cinema Novo, a censura durante a ditadura, passando pela retomada, e agora com diante de novos desafios, para que possamos entender mais como os cineastas e seus colaboradores pensam e fazem seus filmes.

A nova série da HL Filmes, “Cinema em Transe”, também dirigida por Hermes Leal e voltada ao cinema brasileiro, está sendo exibida no Prime Box Brazil e já está licenciada para exibição, em breve, nos canais A&E.