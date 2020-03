A Spcine informa que as inscrições para o edital de Produção de Longas-Metragens (Start Money), que seriam encerradas em 6 de abril, foram prorrogadas por 45 dias e, portanto, podem ser realizadas até o dia 21 de maio, através do link http://spcineinvestimentos.com.br/oportunidade/7/.

Esta prorrogação tem o objetivo de mitigar possíveis prejuízos aos proponentes em virtude do cenário de paralisações e problemas decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

Lembrando que este edital é uma iniciativa da Spcine em parceria com a Ancine (Agência Nacional de Cinema), por meio de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Serão contemplados até oito projetos, sendo quatro para o Módulo I (Ficção e Animação) e quatro para o Módulo II (Documentários).

O edital na íntegra pode ser consultado na página http://spcine.com.br/edital-programa-de-investimentos-producao-de-longas-metragens-start-money.