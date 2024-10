Produtor de “Uýra: A Retomada da Floresta” participa de evento sobre criação de filmes, nos EUA

João Henrique Kurtz, produtor de desenvolvimento da Café Royal, participou do retiro imersivo BendFilm: Basecamp, que aconteceu de 7 a 10 de outubro, na cidade de Bend, em Oregon (EUA). O evento teve como mentores a produtora de filmes independentes Christine Vachon, da Killer Films, que produziu o indicado ao Oscar “Vidas Passadas”, além do primeiro longa-metragem de Todd Haynes, “Poison”, vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cinema de Sundance, e o cineasta Aaron Schimberg, diretor do novo filme da produtora A24, “A Different Man”.

Único brasileiro selecionado, João fez parte de um processo de seleção que busca cineastas e produtores visionários, que costumam dar vida às narrativas cativantes. Seja criando ficção ou não-ficção, a busca é por projetos que ressoam com originalidade.

Em 2022, o profissional atuou como produtor e produtor executivo do longa-metragem documental “Uýra: A Retomada da Floresta” (foto), cuja estreia aconteceu no Frameline46, em São Francisco (EUA), vencendo o prêmio de Melhor Documentário pelo Júri Popular. O filme conta a história de Uýra, uma artista trans indígena que viaja pela floresta amazônica em uma jornada de autodescoberta, usando arte performática e mensagens ancestrais para ensinar jovens indígenas a enfrentar o racismo estrutural e a transfobia no Brasil.

Segundo João, durante a imersão, está sendo fornecida uma experiência fundamental e preparatória, abrindo o terreno para inovação e exploração na arte do cinema. A reunião é uma oportunidade única para os cineastas da próxima geração se conectarem com profissionais da indústria, participarem de workshops com outros cineastas e receberem treinamento prático e orientação para avançar em suas carreiras na indústria cinematográfica atual. O retiro imersivo precede o Bend Film Festival, que celebra o cinema independente e esse ano aconteceu entre os dias 10 e 13 de outubro.