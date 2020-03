Ophelia (Bruna Marquezine), uma fotógrafa de Santos, descobre que Tedesco (Peter Ketnath), seu pai, de origem alemã e que nunca conheceu, está em Ubatuba. Após enviar uma carta, decide ir ao seu encontro a nado. No caminho, é seguida por Smutter (Fernando Alves Pinto), rapaz que tem uma estranha relação com Tedesco, ao mesmo tempo em que reflete sobre a busca pelo pai por meio da fotografia. Além disso, encontra pessoas que fizeram parte da vida dele no período em que esteve no Brasil. O elenco traz ainda nomes como Ondina Clais e Dan Stulbach.

O litoral paulista é o cenário de “Vou Nadar Até Você”, longa-metragem de estreia de Bruna Marquezine – trata-se do primeiro filme estrelado pela atriz –, que ocupa o papel de protagonista, e do fotógrafo Klaus Mitteldorf, responsável pela direção.

O longa-metragem traz diversas referências das obras fotográficas da carreira do diretor – a exemplo, a exposição “O Último Grito”, de 1998. Mitteldorf passou a juventude no litoral paulista e fez algumas das imagens exibidas na trama durante a década de 70, em Super 8 mm. A linguagem autoral do filme valoriza tanto a fotografia como a atuação dos atores.

Com Racionais MC’s, Joan Baez e Alice Phoebe Lou, a trilha sonora, assinada por Zé Godoy, também conta com canções originais de Luiza Meiodavila, filha do diretor, que contribui para trazer a essência do trabalho de Mitteldorf para a tela. Assim como as participações de parceiros como Dudu Bertholini, responsável pelo figurino da personagem Ophelia, Alexandre Ermel, na Direção de Fotografia, e Victor Lema Riqué, na Direção de Arte.

“Vou Nadar Até Você” foi produzido pela Coração da Selva, Mar Filmes e Norami Filmes, e coproduzido com a 20th Century Fox, com apoio do BRDE, FSA, ANCINE, BNDES e patrocínio da Pernambucanas. A distribuição é da Elo Company.

O lançamento está previsto para o dia 5 de março, pelo Projeta às 7, iniciativa da Cinemark em parceria com a Elo Company, que oferece sessões de segunda à sexta-feira, às 19h, em 20 salas de Cinemark de 19 cidades e preços especiais de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).