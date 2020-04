O autor, escritor, jornalista e cineasta Hermes Leal, PhD em Narrativa de Ficção, realizará três lives gratuitas para introduzir nova teoria da emoção, com temas que serão ministrados no Workshop de Roteiro – Da Teoria da Emoção à Prática Narrativa de Ficção, realizado pelo ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros e Screenwriter Online.

O Workshop ocorrerá online, em três módulos, cada um com duração de três dias, sempre das 10h às 12h, às quartas, quintas e sextas. O primeiro, nos dias 22, 23 e 24 de abril, abordará o tema “Como escrever pilotos de séries de ficção”, utilizando como case o piloto de “Game of Thrones”, o segundo, em 29, 30 de abril e 1º de maio, “Como escrever um roteiro de filme perfeito com a nova teoria da emoção”, analisando “Roma”, “Parasita” e “Coringa”, e no terceiro, em 6, 7 e 8 de maio, o autor falará sobre “A verdadeira jornada do herói”, tendo como base a jornada de Jon Snow, de “Game of Thrones”, vista agora, não só pelas ações dos personagens, mas através de suas passionalidades que regem suas ações.

As inscrições para o Workshop de Roteiro estão abertas e podem ser realizadas através do link https://forms.gle/hnwLcV6Dkg8AqdqS9. É possível se inscrever em apenas um dos módulos do workshop ou nos três módulos com valor promocional. Associados ICAB e BRAVI têm desconto especial.

Antecedendo cada módulo do Workshop, Hermes Leal introduzirá, nas lives gratuitas e abertas ao público, os três temas abordados nos encontros para que os interessados em se inscrever tenham compreensão do que se trata esta nova teoria da emoção desenvolvida pelo autor e de como ela será inserida nos temas do workshop.

As lives acontecem todas as sextas-feiras anteriores aos módulos do workshop, às 16h, através das redes sociais do Screenwriter Online. A primeira será nesta sexta-feira, 17 de abril, onde o autor falará sobre como escrever pilotos de séries de ficção. A segunda, seguindo o tema do workshop, como escrever um roteiro de filme com a nova teoria da emoção, será no dia 24 de abril, e a terceira live ocorrerá no dia 1º de maio, abordando a verdadeira jornada do herói.

As transmissões das lives serão através do Facebook (https://www.facebook.com/screenwriteronline), Instagram (https://www.instagram.com/screenwriteronline) e Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCepHJIqmNNfupGvljR_ylCA?view_as=subscriber).