Com o objetivo de incentivar a escrita cinematográfica na América Latina, fomentar a criação artística e ajudar roteiristas iniciantes nas indústrias de cinema e entretenimento altamente competitivas, o Latin American Training Center está recebendo inscrições para o LATINX 2020 – Concurso Latino-americano de Argumentos de Longa-metragem, realizado desde 2013 e reformulado em 2019. Nesta edição, conta com o apoio do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (Forcine), do festival LesGaiCineMad de Madri, da Beija Flor Filmes e do Final Draft, o software de escrita de roteiros.

Este ano, a temática é “Diversidade LGBTQ+”, visando estimular a maior inserção de roteiristas desta comunidade na indústria audiovisual, de forma que suas histórias possam ser contadas, estejam visíveis e sejam mais uma ferramenta contra o preconceito. Serão valorizados argumentos que tragam pautas importantes sobre este tema. Além disso, para promover a maior inserção de mulheres, pessoas negras e/ou trans no audiovisual, a taxa de inscrição para estas pessoas é a de menor valor durante todo o período de inscrições, da mesma forma que para estudantes e recém-formados (até dois anos após a conclusão do curso) das escolas de cinema associadas ao Forcine.

O júri final será formado por dois docentes das escolas de cinema associadas ao Forcine, que avaliarão os 10 melhores argumentos em português e os 10 melhores em espanhol: Cíntia Langie Araújo, professora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e Fábio Allan Mendes Ramalho, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Além disso, os melhores argumentos em português serão avaliados por Gil Baroni, diretor de Alice Júnior, e Julia Katharine, diretora de Tea for Two, primeira cineasta trans brasileira a entrar no circuito comercial. E os melhores argumentos em espanhol também serão avaliados por Miguel Lafuente, Diretor Artístico e de Programação do LesGaiCineMad, festival LGBTQ+ de Madri, e Marialy Rivas, diretora de Jovem Aloucada.

Nesta edição, serão oferecidos os seguintes prêmios:

• 1º lugar – Brasil: US$ 300 + Sessão de Coaching de Desenvolvimento de Roteiro ou de Pitching (por Skype).

• 1º lugar – Países Hispanofalantes: US$ 300 + Sessão de Coaching de Desenvolvimento de Roteiro ou de Pitching (por Skype).

• 2º lugar – Brasil: Voucher para o download do software Final Draft (avaliado em US$ 249,99).

• 2º lugar – Países Hispanofalantes: Voucher para o download do software Final Draft (avaliado em US$ 249,99).

• 3os lugares: Livro da Editora LATC.

Além disso, as 30 primeiras inscrições receberão um feedback escrito do seu argumento, independentemente da sua colocação final.

O Concurso é voltado para roteiristas iniciantes (sem nenhum longa-metragem produzido), estudantes e recém-formados. Serão aceitos argumentos de até 3 páginas, em português ou espanhol, de longas de ficção ou documentários relacionados ao tema. As inscrições vão até 3 de julho e possuem os valores e opções conforme abaixo. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito através de depósito ou transferência bancária à conta corrente do LATC ou com cartão de crédito via PayPal diretamente na página do Concurso.

Inscrição “Early Bird” – Até 26 de abril – R$ 65,00

Inscrição Regular – de 27 de abril a 28 de junho – R$ 90,00

Inscrição “Última Chamada” – de 29 de junho a 3 de julho – R$ 130,00

Inscrição de mulheres, pessoas negras, trans e/ou estudantes e recém-formados (até dois anos após a conclusão) das escolas associadas ao Forcine – durante todo o período de inscrição – R$ 65,00

Inscrição Social – para pessoas de baixa renda familiar – Até 19 de junho – Gratuita (mediante envio de requerimento e documentação, de acordo com o Regulamento do Concurso)

Mais informações, incluindo o Regulamento de Participação e o Formulário de Inscrição, na página LATINX 2020 ou com Tiago Elídio, Coordenador do Concurso, tiago.latc@gmail.com.