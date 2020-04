O Brasil é o país mais rico do mundo em diversidade de barcos tradicionais em madeira, e o universo da construção artesanal de embarcações é tema de uma série inédita que estreia no canal Travel Box Brazil, no sábado, dia 2 de maio, às 18h, com apresentação do navegador Amyr Klink.

Em “Feito Torto pra Ficar Direito”, o telespectador acompanhará a história de mestres carpinteiros que dedicam suas vidas à criação e manutenção de barcos tradicionais em madeira. Eles travam verdadeiras lutas para exercer sua atividade e repassar conhecimentos recebidos de seus antepassados para novas gerações. Ainda há uma grave incompreensão sobre a importância cultural e socioeconômica do trabalho desses brasileiros para o país.

Ao longo de seus dez episódios, a série visita mestres carpinteiros navais e seus locais de ofício (estaleiros) em diversos cantos do Brasil, e apresenta a vida em torno do patrimônio naval brasileiro.

No primeiro episódio, o telespectador conhecerá a história do mestre José Vernetti, que se passa no Rio Grande do Sul. Desde criança, ele ajudava o pai, mestre Orlando Vernetti, que àquela altura já havia construído mais de 2.500 barcos. Em 1995, José passou a tocar seu próprio estaleiro e, em 2015, se formou em Engenharia Mecânica para se especializar ainda mais na profissão. Hoje, ele repassa seus conhecimentos no curso de Construção e Manutenção de Embarcações, no estaleiro escola da FURG (Universidade Federal do Rio Grande), unidade de ensino capitaneada por Vernetti, juntamente com o museólogo Lauro Barcellos, para ensinar a arte da construção naval à jovens aprendizes.

Percorrendo regiões litorâneas de Sul a Norte do Brasil, adentrando o Rio São Francisco, a série mostra também diversos outros aspectos relacionados ao tema, como histórias de navegadores e pescadores, embarcações centenárias, curiosidades e até mesmo as polêmicas enfrentadas pelos mestres carpinteiros navais, principalmente por conta da dificuldade de obtenção de matéria-prima.

O telespectador terá a oportunidade de ‘navegar’ no “Sombra da Lua”, lendário saveiro tombado pelo IPHAN, e conhecer a luta apaixonada da ONG Viva Saveiro pela restauração e preservação dos mestres saveiristas da Bahia (episódio quatro). Também será apresentada a história da “Canoa Lusitânia”, lendária embarcação tombada pelo IPHAN, utilizada por Lampião. Na Amazônia, numa região onde as estradas são os rios, a importância da construção naval tradicional se vê em todas as atividades. No nono episódio, a série mostra o trabalho dos grandes mestres carpinteiros navais na região, onde cada morador tem um estaleiro em seu quintal.

No último episódio da série, a produção passa por estaleiros ainda ativos em Portugal para retratar a história da construção naval tradicional daquele país e traçar relações com o Brasil nas técnicas utilizadas e nas embarcações criadas. Neste, é narrado o trabalho do último mestre carpinteiro situado na Vila do Conde, que está na luta para documentar e sistematizar a técnica de construção de Naus e Caravelas.

No dia seguinte à exibição dos episódios, às 18h, estes serão disponibilizados em versão acessível com audiodescrição e Libras, no canal da SetCom no Youtube.

“Feito Torto pra Ficar Direito”, dirigido por Bhig Villas Bôas e Vanessa Leal, é uma produção SetCom, coprodução Ocean Films e produção associada Novelo Filmes, com patrocínio da Portonave, recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e apoio institucional do IPHAN.