© Pedro Saad

Depois do sucesso da primeira temporada, exibida em 2016, o Universal TV estreia novos episódios de Unidade Básica, no dia 3 de maio, às 23h. A série, produzida pela Gullane e criada por Newton Cannito e as irmãs Helena e Ana Petta, traz como protagonistas, além da própria Ana, o ator Caco Ciocler, que interpreta o Dr. Paulo, um médico de família experiente, completamente envolvido nos casos e histórias de seus pacientes, no cotidiano de uma Unidade Básica de Saúde, porta de entrada do SUS no país.

A diretora geral, Caroline Fioratti, adianta que o espectador vai poder identificar os seus dramas pessoais nessa nova temporada, que além de falar de saúde, fala de cura, de laços humanos, de afeto, tudo isso tendo como cenário uma unidade básica de saúde. Para ela, essa é uma ficção que procura não só entreter, mas levar também informação. Diagnósticos imediatistas, corporativismo e feminicídio são alguns dos temas abordados na nova leva de episódios.

Em sua segunda temporada, o protagonista Caco Ciocler assina também a direção de dois episódios. O ator conta que para se dirigir, muitas vezes, ele precisou de um ator substituto, pois não tinha tempo de se ver. Ele armava a cena com o ator, entendia os outros personagens, a melhor maneira de se encaixar e gravava.

Inspirada em fatos reais, a ficção acompanha a rotina de trabalho de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários que atuam em uma Unidade Básica de Saúde, cujo objetivo é oferecer atendimento à população.