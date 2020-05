O FestCurtas Fundaj 2020 – I Festival Nacional de Curtas do Cinema da Fundação On-line, está com inscrições abertas a realizadores de todo o Brasil. Podem participar filmes de até 30 minutos, sejam ficção, documentário ou animação.

Este é o primeiro festival de cinema realizado pela Fundação Joaquim Nabuco e acontecerá totalmente online, desde as inscrições, seleção, exibição e premiação. As inscrições vão até a 15 de junho. Os interessados devem conferir o regulamento, se inscrever e enviar seus filmes pelo site festcurtasfundaj.com.br. Serão aceitos curtas produzidos a partir de junho de 2018.

Os filmes selecionados serão anunciados depois do dia 25 junho. O FestCurtas também terá sua versão presencial no Cinema da Fundação logo após a reabertura das sua salas com o final do isolamento social. O FestCurtas Fundaj 2020 será na primeira semana de julho.