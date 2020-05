Cena de "Medida Provisória" © Mariana Viana

A Globo Filmes fará uma sequência de lives em suas redes sociais sobre algumas de suas coproduções inéditas nas telonas. O primeiro projeto é o filme “Medida Provisória”, que marca a estreia do ator Lázaro Ramos na direção. A conversa, que contará com o diretor, atores do longa como a Taís Araújo, e convidados, vai acontecer nesta quinta-feira, 14/05, às 18h, no Instagram da Globo Filmes.

“Medida Provisória” é baseado no sucesso teatral brasileiro “Namíbia, Não”, de Aldri Anunciação, que estreou originalmente em 2011, em Salvador. A ficção se passa num Brasil do futuro em que uma medida de reparação social afeta diretamente a vida de uma família; são eles o jovem casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch) e o primo, o expansivo jornalista André (Seu Jorge), que, de favor, mora na casa da dupla. Certo dia, uma medida de reparação financeira pelos tempos de escravidão no Brasil é proposta, e é respondida com outra. Com esta novidade, o casal acaba separado sem saber se poderão se reencontrar.